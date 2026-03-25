Vivo Y21 5G और Y11 5G लॉन्च! 6500mAh बैटरी, Dimensity 6300, प्राइस ₹14,999 से शुरू

Vivo Y11 and Vivo Y21 Launch: स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने अपनी Y-सीरीज में दो नए मॉडल- Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G को भारत में लॉन्च कर दिया है। दोनों फोन 6,500mAh बैटरी और MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट के साथ आते हैं। कीमत की बात करें तो Vivo Y11 5G की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये है, जबकि Vivo Y21 5G 18,999 रुपये से शुरू होता है।

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कीमत, ऑफर्स और उपलब्धता

Vivo Y11 5G का 4GB+64GB वेरिएंट 14,999 रुपये में और 4GB+128GB वेरिएंट 16,999 रुपये में उपलब्ध है। वहीं Vivo Y21 5G का बेस वेरिएंट 18,999 रुपये से शुरू होता है, जबकि टॉप वेरिएंट 22,999 रुपये तक जाता है।

लॉन्च ऑफर के तहत Y11 5G पर 1,000 रुपये तक और Y21 5G पर 1,500 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। दोनों स्मार्टफोन Flipkart और Vivo India के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

बड़े डिस्प्ले और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर फोकस

दोनों स्मार्टफोन में 6.74-इंच HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,200 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है। कंपनी के मुताबिक, स्क्रीन को TV Rheinland Low Blue Light सर्टिफिकेशन मिला है। ये डिवाइस Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलते हैं और डुअल-सिम सपोर्ट करते हैं।

परफॉर्मेंस में क्या खास

Vivo Y21 5G और Y11 5G दोनों में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.4GHz तक जाती है। RAM की बात करें तो Y21 5G में 8GB तक और Y11 5G में 4GB तक RAM मिलती है। दोनों में 128GB तक स्टोरेज का विकल्प मौजूद है।

कैमरा और बैटरी

कैमरा सेटअप में दोनों फोन में डुअल रियर कैमरा है, लेकिन मेन सेंसर अलग है। Vivo Y21 5G में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जबकि Vivo Y11 5G में 13MP का सेंसर है। दोनों में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है और Night, Portrait, Pro जैसे मोड्स मिलते हैं।

बैटरी दोनों में 6,500mAh की है, लेकिन चार्जिंग स्पीड अलग है। Y21 5G में 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, जबकि Y11 5G में 15W चार्जिंग मिलती है। दोनों फोन IP65 रेटिंग और मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेसिस्टेंस के साथ आते हैं।