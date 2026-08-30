टिम कुक का एप्पल युग: 5 ऐसे Apple प्रोडक्ट्स, जिन्होंने उनके 15 साल के लीडरशिप को दी नई पहचान

टेक दिग्गज एप्पल (Apple) में बड़ा लीडरशिप चेंज होने जा रहा है। कंपनी के CEO टिम कुक 31 अगस्त को अपना पद छोड़ देंगे और उनका 15 साल लंबा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 1 सितंबर से जॉन टर्नस Apple के नए CEO होंगे, जबकि कुक कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका संभालेंगे।

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टिम कुक के नेतृत्व में Apple ने सिर्फ कमाई और बाजार मूल्य के मामले में बड़ी छलांग नहीं लगाई, बल्कि कंपनी का कारोबार भी कई नई श्रेणियों में फैला। उनके दौर में Apple सिर्फ iPhone और Mac बनाने वाली कंपनी नहीं रहा, बल्कि पहनने वाले उपकरणों, सेवाओं, खुद के चिप और मिश्रित वास्तविकता वाले उपकरणों तक पहुंचा।

Apple Watch ने खोला नई कैटेगरी का रास्ता

साल 2015 में Apple ने अपनी पहली स्मार्टवॉच Apple Watch पेश की। शुरुआत में इसे सिर्फ एक फैशन उपकरण की तरह नहीं, बल्कि स्वास्थ्य पर नजर रखने वाले उपकरण के तौर पर भी आगे बढ़ाया गया।समय के साथ इसमें ECG, ब्लड ऑक्सीजन मापने और दुर्घटना का पता लगाने जैसी सुविधाएं जोड़ी गईं। शुरुआती दौर में यह Apple के लिए नई कैटेगरी थी, लेकिन बाद में Apple Watch कंपनी के सबसे सफल उत्पादों में शामिल हो गई।

AirPods ने वायरलेस ईयरफोन को बनाया लोकप्रिय

इसके बाद 2016 में Apple ने AirPods पेश किए। वायरलेस ईयरफोन की इस श्रेणी में Apple ने तेजी से अपनी जगह बनाई और AirPods कंपनी के सबसे सफल उत्पादों में से एक बन गए।AirPods में Apple की W1 चिप दी गई थी, जिससे इन्हें Apple के दूसरे उपकरणों से तेजी से जोड़ा जा सकता था। इस चिप ने वायरलेस कनेक्शन को आसान बनाने और बैटरी प्रबंधन को बेहतर करने में भी मदद की।

Apple Services बनी कमाई का बड़ा जरिया

टिम कुक के दौर का एक बड़ा बदलाव Apple का सेवाओं वाला कारोबार रहा। कंपनी ने App Store, iCloud और Apple Music जैसी सेवाओं को आगे बढ़ाया और बाद में Apple Pay और Apple TV+ जैसी सेवाओं का भी विस्तार किया।

समय के साथ Apple का सेवाओं का कारोबार सालाना 100 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई करने वाला व्यवसाय बन गया। इसी वजह से सेवाओं के कारोबार को टिम कुक की सबसे बड़ी विरासतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसने Apple के कमाई करने के तरीके को काफी हद तक बदल दिया।

Intel से अलग होकर अपने चिप पर आया Apple

साल 2020 में Apple ने Mac कंप्यूटरों में Intel के प्रोसेसर की जगह अपने बनाए चिप इस्तेमाल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। यहीं से M-Series प्रोसेसर की शुरुआत हुई।Apple Silicon ने कंपनी को कम बिजली खर्च में बेहतर प्रदर्शन देने में मदद की। इससे Mac श्रेणी को भी नई मजबूती मिली। बाद में यही चिप iPad Air और iPad Pro जैसे उपकरणों में भी इस्तेमाल होने लगी, जिससे इनमें लैपटॉप जैसी क्षमता देने का दावा मजबूत हुआ।

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Vision Pro के साथ नई दुनिया में उतरा Apple

साल 2023 में Apple ने Vision Pro की घोषणा की, जिसे कंपनी ने अपना पहला “स्पेशल कंप्यूटर” बताया। यह उपकरण संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता को एक साथ जोड़ता है।इसे आंखों की गतिविधि, हाथों के इशारों और आवाज से नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें Digital Crown के जरिए असली और आभासी दुनिया के बीच संतुलन भी बदला जा सकता है।तकनीकी लिहाज से Vision Pro को Apple की बड़ी उपलब्धियों में माना गया, लेकिन बिक्री के मामले में इसे Apple Watch या AirPods जैसी सफलता नहीं मिली।

Tim Cook के बाद अब John Ternus की बारी

टिम कुक ने Apple को एक मजबूत हार्डवेयर कंपनी से आगे बढ़ाकर उत्पादों, सेवाओं और अपने चिप पर आधारित बड़े इकोसिस्टम में बदला। उनके 15 साल के कार्यकाल में Apple ने कई नई श्रेणियां बनाई और अपनी वैश्विक मौजूदगी को भी बढ़ाया।अब 1 सितंबर से जॉन टर्नस कंपनी की कमान संभालेंगे। Apple के लिए अगला सवाल यही होगा कि क्या नई लीडरशिप कुक के दौर में तैयार हुए इस बड़े इकोसिस्टम को अगली तकनीकी लहर में और आगे ले जा पाएगी।