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Newsटेक्नोलॉजीताला नहीं घर के दरवाजे पर स्मार्ट डोर लॉक लगाना चाहते हैं? ये ऑप्शन हो सकते हैं बेस्ट, चेक करें जबरदस्त फीचर्स

ताला नहीं घर के दरवाजे पर स्मार्ट डोर लॉक लगाना चाहते हैं? ये ऑप्शन हो सकते हैं बेस्ट, चेक करें जबरदस्त फीचर्स

स्मार्ट डोर लॉक खरीदना सिर्फ फिंगरप्रिंट फीचर चुनने तक सीमित नहीं है। कैमरा, ऐप कंट्रोल, ओटीपी, बैटरी बैकअप और दरवाजे की कम्पैटिबिलिटी जैसे कई फर्क कीमत और इस्तेमाल दोनों बदल सकते हैं। खरीदने से पहले जानिए कौन-से फीचर्स सच में जरूरी हैं और किन पर सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 20, 2026 15:09 IST
AI Generated image

In Short

  • क्यूबो और एटमबर्ग में 6 से 7 अनलॉकिंग ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि गोलेंस एक्स95 फेस रिकग्निशन समेत 8 तरीकों से खुलता है।
  • नेटिव लॉक प्रो में HD कैमरा और वीडियो डोरबेल मिलता है, जिससे मोबाइल ऐप पर बाहर की गतिविधि देखी जा सकती है।
  • खरीदने से पहले डोर कम्पैटिबिलिटी, बैटरी बैकअप, लो बैटरी अलर्ट, मैनुअल की, इंस्टॉलेशन और वारंटी जरूर चेक करें।

Smart Door Lock: घर के मेन डोर पर लगा ताला पूरे घर की सेफ्टी से जुड़ा होता है। पुराने ताले में चाबी संभालने की टेंशन रहती है, जबकि स्मार्ट डोर लॉक घर में एंट्री को ज्यादा आसान और कंट्रोल में रखता है। यही वजह है कि नया घर बनवाते समय या पुराने लॉक को बदलते समय लोग स्मार्ट लॉक पर भी ध्यान दे रहे हैं।

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अलग-अलग स्मार्ट डोर लॉक में फिंगरप्रिंट, पिन, ओटीपी, मोबाइल ऐप, कैमरा और वीडियो डोरबेल जैसे फीचर्स मिलते हैं। ऐसे में सवाल है कि किस मॉडल में कौन-से फीचर्स दिए गए हैं और आपकी जरूरत के हिसाब से कौन-सा लॉक ज्यादा काम का हो सकता है?

क्यूबो और एटमबर्ग में कई अनलॉकिंग ऑप्शंस

क्यूबो स्मार्ट डोर लॉक एसेंशियल में फिंगरप्रिंट, मोबाइल ऐप, ओटीपी, आरएफआईडी कार्ड, पिन, पासकोड और मैकेनिकल की समेत कुल 7 अनलॉकिंग तरीके मिलते हैं। अलग-अलग तरीकों से दरवाजा खोलने की सुविधा उन घरों में काम आ सकती है, जहां कई लोग रहते हैं।

एटमबर्ग अजेरो में फिंगरप्रिंट, पिन, रिमोट ओटीपी, आरएफआईडी कार्ड, मोबाइल ऐप और फिजिकल की समेत 6 अनलॉकिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके साथ इंस्टॉलेशन और 2 साल की वारंटी भी मिलती है।

इन दोनों मॉडल्स में कैमरा या वीडियो डोरबेल नहीं है। लेकिन ज्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर्स चाहिए, तो गोलेंस और नेटिव लॉक प्रो में क्या खास मिलता है?

गोलेंस और नेटिव लॉक प्रो में एडवांस सेफ्टी

गोलेंस एक्स95 में फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट, मोबाइल ऐप, आरएफआईडी कार्ड, पिन, ओटीपी, मैकेनिकल की और टेम्परेरी पासवर्ड समेत 8 अनलॉकिंग ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें बिल्ट-इन डोर व्यूअर भी दिया गया है, जिससे दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति को देखा जा सकता है।

नेटिव लॉक प्रो में एचडी कैमरा और वीडियो डोरबेल मिलता है। मोबाइल ऐप की मदद से घर से बाहर रहते हुए भी मेन डोर के आसपास की एक्टिविटी देखी जा सकती है। इसमें 7 अनलॉकिंग तरीके और 3 साल की वारंटी मिलती है।

कैमरा और फेस रिकग्निशन जैसे फीचर्स हर व्यक्ति की जरूरत नहीं होते। ऐसे में सामान्य इस्तेमाल के लिए अगारो रॉयल में कौन-से जरूरी फीचर्स मिलते हैं?

अगारो रॉयल में मिलते हैं जरूरी स्मार्ट फीचर्स

अगारो रॉयल में फिंगरप्रिंट, आरएफआईडी कार्ड, पिन, ब्लूटूथ ऐप और मैनुअल की का सपोर्ट मिलता है। इसमें एंटी-थेफ्ट डिजाइन भी दिया गया है। हालांकि इसमें कैमरा, फेस रिकग्निशन या वीडियो डोरबेल जैसे फीचर्स नहीं मिलते।

यह मॉडल उन लोगों के लिए काम का हो सकता है, जिन्हें सामान्य इस्तेमाल के लिए फिंगरप्रिंट, पिन और मोबाइल ऐप जैसे जरूरी अनलॉकिंग ऑप्शंस चाहिए।

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खरीदने से पहले इन बातों को जरूर चेक करें

स्मार्ट डोर लॉक खरीदने से पहले देखें कि वह आपके दरवाजे की मोटाई और डिजाइन के साथ कम्पैटिबल है या नहीं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड, बैटरी बैकअप, लो बैटरी अलर्ट और इमरजेंसी के लिए मैनुअल की जरूर चेक करें।

मोबाइल ऐप, रिमोट ओटीपी, कैमरा और वीडियो डोरबेल जैसे फीचर्स अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें। साथ ही इंस्टॉलेशन, सर्विस और वारंटी की पूरी जानकारी लेने के बाद ही मॉडल फाइनल करें।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 20, 2026