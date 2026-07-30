Samsung Galaxy S24 Ultra और S25 Ultra यूजर्स परेशान, जुलाई अपडेट के बाद सामने आई ये समस्या
सैमसंग के महंगे अल्ट्रा मॉडल इस्तेमाल करने वाले कुछ यूजर्स एक नए अपडेट के बाद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अपडेट के बाद फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है, डिवाइस गर्म हो रहा है और चार्जिंग भी धीमी हो गई है। अब यूजर्स कंपनी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
In Short
- जुलाई सिक्योरिटी अपडेट के बाद गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा और एस25 अल्ट्रा यूजर्स ने बैटरी समस्या बताई
- कुछ यूजर्स ने फोन गर्म होने और धीमी चार्जिंग की भी शिकायत की
- सैमसंग ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है
Samsung Galaxy S24 Ultra: सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा और गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा इस्तेमाल करने वाले कुछ यूजर्स ने जुलाई में आए सिक्योरिटी अपडेट के बाद बैटरी से जुड़ी परेशानी की शिकायत की है। यूजर्स का कहना है कि अपडेट करने के बाद फोन की बैटरी पहले के मुकाबले तेजी से खत्म हो रही है। इसके अलावा कुछ लोगों ने फोन गर्म होने और चार्जिंग धीमी होने की समस्या भी बताई है।
इन शिकायतों को यूजर्स ने रेडिट और सैमसंग के अपने फोरम पर शेयर किया है। हालांकि सैमसंग ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
जुलाई अपडेट के बाद बढ़ी बैटरी की परेशानी
कुछ गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा और गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा यूजर्स के मुताबिक, जुलाई सिक्योरिटी अपडेट के बाद फोन की बैटरी सामान्य से ज्यादा तेजी से खत्म हो रही है। एक यूजर ने बताया कि उसके फोन की बैटरी सिर्फ दो घंटे के स्क्रीन टाइम में 85 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत तक पहुंच गई।
वहीं एक अन्य यूजर ने शिकायत करते हुए कहा कि 26 जुलाई के अपडेट के बाद उसके गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है और फोन काफी गर्म भी हो रहा है।
फोन गर्म होने और धीमी चार्जिंग की शिकायत
बैटरी खत्म होने के अलावा कुछ यूजर्स ने फोन ज्यादा गर्म होने की समस्या भी बताई है। उनका कहना है कि अपडेट के बाद डिवाइस सामान्य इस्तेमाल के दौरान भी ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है।
कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि फोन पहले की तुलना में धीरे चार्ज हो रहा है। इसके साथ ही कुछ यूजर्स ने व्हाट्सऐप से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया है।
सिक्योरिटी अपडेट के बाद आईं कई परेशानियां
सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कभी-कभी कुछ समस्याएं सामने आ जाती हैं। लेकिन इस मामले में यूजर्स एक साथ कई परेशानियों की बात कर रहे हैं।
यूजर्स के अनुसार, जुलाई अपडेट के बाद तीन मुख्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इनमें बैटरी जल्दी खत्म होना, फोन का ज्यादा गर्म होना और चार्जिंग धीमी होना शामिल है। फिलहाल ये शिकायतें गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा और गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा मॉडल तक ही सीमित बताई जा रही हैं।
सैमसंग ने अभी नहीं दिया कोई जवाब
इस पूरे मामले पर सैमसंग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कंपनी ने प्रभावित यूजर्स के लिए कोई समाधान या नई जानकारी भी साझा नहीं की है।
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग से इस मामले को लेकर संपर्क किया गया है और कंपनी की प्रतिक्रिया मिलने के बाद जानकारी अपडेट की जा सकती है। फिलहाल यूजर्स किसी आधिकारिक समाधान का इंतजार कर रहे हैं।