₹26,999 में POCO X8 की एंट्री, 9,000mAh बैटरी के साथ क्या-क्या मिलेगा?

स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी और तेज चार्जिंग चाहने वालों के लिए POCO ने भारत में दो नए फोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने POCO X8 और POCO X8 Power पेश किए हैं। दोनों फोन की सबसे बड़ी खासियत इनकी बड़ी बैटरी है। POCO X8 में 9,000mAh और X8 Power में 10,000mAh की बैटरी दी गई है।

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दोनों फोन की बिक्री 11 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इन्हें एक्सक्लूसिव तौर पर Flipkart से खरीदा जा सकेगा।

₹26,999 से शुरू होगी कीमत

POCO X8 की शुरुआती कीमत ₹29,999 है, जबकि POCO X8 Power की कीमत ₹35,999 से शुरू होती है।

लॉन्च ऑफर के तहत ₹2,000 का कूपन डिस्काउंट और ₹1,000 का बैंक ऑफर या एक्सचेंज बोनस मिलेगा। इसके बाद POCO X8 की प्रभावी कीमत ₹26,999 और X8 Power की ₹32,999 तक आ सकती है।

दोनों में बड़ी AMOLED स्क्रीन

दोनों स्मार्टफोन में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन दी गई है। इसमें 2772x1280 रिजॉल्यूशन, 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 12-bit कलर डेप्थ मिलती है।

स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स तक है। दोनों फोन में स्टीरियो स्पीकर के साथ Dolby Atmos और Hi-Res Audio भी मिलता है। X8 में वॉल्यूम को 300 फीसदी तक और X8 Power में 400 फीसदी तक बढ़ाने का विकल्प है।

अलग-अलग प्रोसेसर से मिलेगा पावर

POCO X8 में Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm तकनीक पर बना है। इसमें 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलती है। वहीं X8 Power में Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर है, जो भारत में पहली बार इस फोन के साथ आया है। इसमें 8GB LPDDR5X RAM और 256GB UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है।

दोनों फोन Xiaomi HyperOS 3 पर चलते हैं, जो Android 16 पर आधारित है। कंपनी चार साल तक Android अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का दावा करती है।

कैमरे में भी बड़ा अंतर

POCO X8 में 50MP OIS मुख्य कैमरा और 2MP डेप्थ कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए 16MP फ्रंट कैमरा मिलता है। X8 Power में भी 50MP OIS मुख्य कैमरा है, लेकिन इसमें बड़ा f/1.5 अपर्चर और 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है। इसका फ्रंट कैमरा 32MP का है और फोन के रियर और फ्रंट दोनों कैमरों से 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड किया जा सकता है।

असली मुकाबला बैटरी और चार्जिंग का

POCO X8 में 9,000mAh Silicon-Carbon बैटरी है। यह 67W HyperCharge और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। बॉक्स में 67W चार्जर मिलेगा।

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वहीं X8 Power में 10,000mAh Silicon-Carbon बैटरी दी गई है। इसमें 100W HyperCharge और 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग मिलती है। इसके साथ 100W चार्जर भी बॉक्स में दिया जाएगा।

यानी POCO ने नए X8 सीरीज में सिर्फ बड़ी बैटरी देने पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि तेज चार्जिंग और लंबे समय तक फोन चलाने पर भी बड़ा दांव लगाया है।