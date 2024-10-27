JioBharat दिवाली धमाका: ₹699 में खरीदिए 4G फोन

भारत में लाखों 2G उपयोगकर्ताओं तक 4G कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए, Jio ने अपना JioBharat दिवाली धमाका ऑफ़र पेश किया है, जिसके तहत JioBharat 4G फ़ोन की कीमत ₹999 से घटाकर ₹699 कर दी गई है। इस सीमित समय के त्यौहारी ऑफ़र का उद्देश्य पूरे देश में हाई-स्पीड इंटरनेट, वॉयस कॉल और डिजिटल सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाना है।

advertisement

इस प्लान में डिजिटल भुगतान के लिए JioPay, ग्रुप मैसेजिंग के लिए JioChat और QR कोड स्कैनिंग और भुगतान अलर्ट जैसे अतिरिक्त टूल भी शामिल हैं।

₹199 की कीमत

₹199 की कीमत वाले प्रतिस्पर्धी फीचर फोन प्लान की तुलना में, JioBharat की पेशकश लगभग 40% अधिक सस्ती है, जो उपयोगकर्ताओं को ₹76 की मासिक बचत प्रदान करती है। असल में, Jio नोट करता है, ग्राहक इन बचतों के माध्यम से उपयोग के नौ महीनों के भीतर फोन की लागत को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय के साथ डिवाइस लगभग लागत-मुक्त हो जाता है।

इन व्यापक सेवाओं के साथ, JioBharat का दिवाली धमाका इस त्यौहारी सीज़न में “सिर्फ़ एक फ़ोन से कहीं ज़्यादा” पेश करने का प्रयास करता है, जिसमें कनेक्टिविटी और मनोरंजन के साथ किफ़ायतीपन का संयोजन किया गया है। JioBharat 4G फ़ोन अब JioMart और Amazon के साथ-साथ Jio स्टोर्स सहित विभिन्न खुदरा प्लेटफ़ॉर्म पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।