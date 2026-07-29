scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीInstagram Bio में लगा सकते हैं 5 लिंक! जानें वेबसाइट, YouTube और ऑनलाइन स्टोर के Link लगाने का तरीका

Instagram Bio में लगा सकते हैं 5 लिंक! जानें वेबसाइट, YouTube और ऑनलाइन स्टोर के Link लगाने का तरीका

Instagram Bio में अब अपनी जरूरी वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर और सोशल मीडिया पेज को दिखाना पहले से आसान हो गया है। इसके लिए किसी अलग ऐप की जरूरत भी नहीं पड़ती। हालांकि, लिंक जोड़ते समय एक छोटी-सी सेटिंग तय करती है कि प्रोफाइल पर सबसे पहले क्या दिखाई देगा। जानिए पूरा आसान प्रोसेस।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 29, 2026 18:09 IST
AI Generated Image

In Short

  • Instagram Bio में अधिकतम 5 एक्सटर्नल लिंक जोड़े जा सकते हैं।
  • लिंक जोड़ने के लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप या सर्विस की जरूरत नहीं है।
  • प्रोफाइल पर पहला लिंक दिखता है, इसलिए सबसे जरूरी लिंक को ऊपर रखने के लिए रीऑर्डर कर सकते हैं।

Instagram Bio किसी भी प्रोफाइल पर आने वाले लोगों को आपके काम और जरूरी ऑनलाइन पेज तक पहुंचाने का आसान जरिया है। कई बार यूजर्स अपनी वेबसाइट, स्टोर या दूसरे अकाउंट शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही सेटिंग की जानकारी नहीं होती।'

ऐसे में जानते हैं कि Instagram पर लिंक कैसे जोड़े जाते हैं, वे प्रोफाइल पर कैसे दिखते हैं और उनका ऑर्डर किस तरह बदला जा सकता है।

advertisement

बायो में जोड़ सकते हैं पांच लिंक

Instagram अब यूजर्स को अपनी प्रोफाइल में अधिकतम पांच एक्सटर्नल लिंक जोड़ने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि आपको वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर, पोर्टफोलियो और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है।

इसके लिए किसी थर्ड-पार्टी लिंक-इन-बायो सर्विस का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। सभी लिंक Instagram ऐप के अंदर ही जोड़े और मैनेज किए जा सकते हैं। हर लिंक के लिए अलग टाइटल भी लिखा जा सकता है, जिससे प्रोफाइल देखने वाले व्यक्ति को समझ आएगा कि लिंक किस पेज पर ले जाएगा।

Instagram Bio में लिंक जोड़ने का तरीका

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Instagram ऐप खोलें। इसके बाद नीचे दाईं तरफ दिख रही अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें। प्रोफाइल खुलने के बाद एडिट प्रोफाइल ऑप्शन चुनें।

अब लिंक्स सेक्शन पर टैप करें और फिर ऐड एक्सटर्नल लिंक ऑप्शन को चुनें। यहां उस वेबसाइट या पेज का यूआरएल पेस्ट करें, जिसे आप अपनी प्रोफाइल में दिखाना चाहते हैं।

इसके बाद लिंक का टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे लिंक को पहचानना आसान हो जाता है। सभी जानकारी भरने के बाद चेकमार्क या डन बटन पर टैप करके लिंक सेव करें। बाकी लिंक जोड़ने के लिए यही प्रोसेस दोहराना होगा।

प्रोफाइल पर कैसे दिखेंगे लिंक?

Instagram प्रोफाइल पर केवल पहला लिंक सीधे दिखाता है। बाकी लिंक होने पर पहले लिंक के साथ एंड एक्स अदर्स लिखा दिखाई देगा। इस पर टैप करने के बाद यूजर आपके जोड़े गए सभी लिंक की पूरी लिस्ट देख सकेगा।

इसलिए सबसे जरूरी वेबसाइट, स्टोर या पोर्टफोलियो लिंक को पहली पोजिशन पर रखना बेहतर होगा।

लिंक का ऑर्डर कैसे बदलें?

ऑर्डर बदलने के लिए प्रोफाइल में जाकर एडिट प्रोफाइल और फिर लिंक्स पर टैप करें। इसके बाद ऊपर दाईं ओर मौजूद थ्री-डॉट मेन्यू खोलें और रीऑर्डर लिंक्स चुनें।

अब जिस लिंक को ऊपर या नीचे करना है, उसके पास मौजूद हैंडल को दबाकर रखें और अपनी पसंद की जगह पर ड्रैग करें। सही ऑर्डर सेट होने के बाद बदलाव सेव कर दें। जरूरत बदलने पर लिंक का ऑर्डर दोबारा भी बदला जा सकता है।

advertisement

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 29, 2026