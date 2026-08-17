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Newsटेक्नोलॉजी5G और AI को भूल जाइए! ये है असली वजह, भारतीय क्यों समय से पहले बदल रहे हैं अपना स्मार्टफोन

5G और AI को भूल जाइए! ये है असली वजह, भारतीय क्यों समय से पहले बदल रहे हैं अपना स्मार्टफोन

टूटी हुई स्क्रीन आपके फ़ोन के लुक को खराब करने के अलावा और भी नुकसान पहुँचा सकती है. नई जानकारियों से पता चलता है कि कैसे अचानक हुए नुकसान की वजह से भारतीय लोग तय समय से पहले ही अपने स्मार्टफ़ोन बदल रहे हैं.

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 17, 2026 16:27 IST
टूटी हुई स्मार्टफोन स्क्रीन की वजह से कई भारतीय प्लान से पहले ही अपना फोन बदलने पर मजबूर हो रहे हैं।
टूटी हुई स्मार्टफोन स्क्रीन की वजह से कई भारतीय प्लान से पहले ही अपना फोन बदलने पर मजबूर हो रहे हैं।

In Short

  • 53% भारतीयों ने कहा कि टूटे कवर ग्लास की वजह से उन्हें प्लान से पहले नया स्मार्टफोन खरीदना पड़ा।
  • करीब आधे यूजर्स ने ₹2,000 से ज्यादा खर्च किए फोन की मरम्मत पर, जबकि 5 में से 1 को प्रोफेशनल रिपेयर या फोन बदलने की जरूरत पड़ी।
  • 74% भारतीय मजबूत फोन के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, जिससे साफ है कि ड्यूरेबिलिटी अब स्मार्टफोन खरीदने का अहम फैक्टर बन रही है।

स्मार्टफोन बदलने के लिए आमतौर पर तेज प्रोसेसर, बेहतर कैमरा, 5G या नए AI फीचर्स को वजह माना जाता है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक भारत में कई लोग सिर्फ फोन के टूट जाने की वजह से भी समय से पहले नया स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। कॉर्निंग के सर्वे में 1,509 भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स को शामिल किया गया था। यह सर्वे नवंबर और दिसंबर 2025 में हुआ और जुलाई 2026 में जारी किया गया।

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53% लोगों ने समय से पहले खरीदा नया फोन

सर्वे में 53% लोगों ने कहा कि फोन का कवर ग्लास टूटने की वजह से उन्हें प्लान से पहले नया स्मार्टफोन खरीदना पड़ा। फोन का गिरना भी काफी आम है। 87% लोगों ने बताया कि पिछले साल उनका फोन कम से कम एक बार गिरा था। वहीं, 56% लोगों को फोन गिरने और कवर ग्लास की मजबूती को लेकर चिंता रहती है।

सर्वे में अलग-अलग उम्र, इलाकों, ऑपरेटिंग सिस्टम और कीमत वाले फोन इस्तेमाल करने वाले लोग शामिल थे। इनमें गेमर्स, प्रोफेशनल्स, पावर यूजर्स और कैमरा पर ज्यादा ध्यान देने वाले लोग भी थे।

टूटे ग्लास का मतलब बढ़ता रिपेयर खर्च

फोन गिरने के बाद नुकसान सिर्फ स्क्रीन टूटने तक सीमित नहीं रहता। हर पांच में से करीब एक व्यक्ति ने कहा कि उन्हें ऐसे नुकसान के बाद प्रोफेशनल रिपेयर या फोन बदलने की जरूरत पड़ी। करीब आधे लोगों ने रिपेयर पर 2,000 रुपये से ज्यादा खर्च किए।

प्रीमियम फोन इस्तेमाल करने वालों में 61% लोग ग्लास टूटने पर फोन बदलना चाहेंगे, जबकि बजट फोन यूजर्स में यह आंकड़ा 42% रहा।

फोन खरीदते समय मजबूती भी अहम

सर्वे के मुताबिक 61% भारतीय ग्राहकों ने कहा कि फोन की मजबूती से जुड़े दावों ने उनके खरीदने के फैसले को प्रभावित किया। 52% लोगों के लिए ड्रॉप प्रोटेक्शन जरूरी था और 48% ने स्क्रैच रेजिस्टेंस को प्राथमिकता दी। वहीं, 52% लोग फोन के आगे और पीछे दोनों तरफ समान सुरक्षा चाहते थे।

बैटरी लाइफ और कुल मजबूती को 63% लोगों ने अहम माना। 44% लोगों को ऐसा प्रीमियम डिजाइन पसंद आया जो मजबूत भी हो। 58% के लिए डिस्प्ले की क्लैरिटी और 53% के लिए कैमरा लेंस की मजबूती जरूरी थी।

मजबूत फोन के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार

भारतीय ग्राहक मजबूत फोन के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार हैं। 74% लोगों ने कहा कि वे बेहतर कवर मटीरियल, ज्यादा मजबूती और बेहतर ऑप्टिकल परफॉर्मेंस के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च कर सकते हैं।

हालांकि, कॉर्निंग ने बताया कि सर्वे में अलग-अलग इलाकों के शहरी लोगों को शामिल किया गया था। इसलिए इसके नतीजों से ग्रामीण इलाकों के स्मार्टफोन यूजर्स के व्यवहार का पता नहीं चलता। कुल मिलाकर, सर्वे बताता है कि अगला स्मार्टफोन अपग्रेड सिर्फ नए चिप, कैमरा या AI फीचर की वजह से नहीं होगा। कई बार फोन का एक बार गिरना भी नया फोन खरीदने की वजह बन सकता है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 17, 2026