Flipkart Sale: 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला ये मोटोरोला फोन हुआ इतना सस्ता

Flipkart Big Billion Days Sale 2026 में नया स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए मोटोरोला ने कई खास ऑफर पेश किए हैं। कंपनी के Moto G सीरीज के कई फोन कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें 7000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा और 5G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। खास बात यह है कि इनमें कई स्मार्टफोन की कीमत 20,000 रुपये से कम है।

advertisement

मोटोरोला की 16 अक्टूबर की प्रेस रिलीज के मुताबिक, ये ऑफर सीमित समय के लिए हैं। हालांकि, कंपनी की बताई कीमतों और Flipkart की लाइव लिस्टिंग में कुछ अंतर भी देखने को मिल रहा है।

Moto G06 Power: कम बजट में 7000mAh बैटरी

Moto G06 Power की कीमत कंपनी ने 12,999 रुपये बताई है, जबकि Flipkart पर यह 13,999 रुपये में दिखाई दे रहा है। इसमें 6.88 इंच की HD+ डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है।

फोन में 7000mAh बैटरी दी गई है, जिसे लेकर कंपनी तीन दिन तक चलने का दावा करती है। इसके अलावा 50MP कैमरा, MediaTek Helio G81 Extreme प्रोसेसर और Dolby Atmos स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं।

Moto G37 Power: 5G के साथ बड़ी बैटरी

Moto G37 Power की शुरुआती ऑफर कीमत 15,499 रुपये बताई गई है। हालांकि, Flipkart पर यह 15,999 रुपये से शुरू हो रहा है।

इसमें MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर, 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 120Hz स्क्रीन मिलती है। फोन में Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन और IP64 रेटिंग भी दी गई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Moto G Max: कैमरे और डिजाइन पर खास ध्यान

मोटोरोला ने Moto G Max के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 19,999 रुपये रखी है।

इस स्मार्टफोन में Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर, 50MP Sony LYTIA 600 कैमरा और 7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिलती है। कंपनी ने इसमें साटन फिनिश और Pantone रंगों का विकल्प भी दिया है।

Moto G77 Power: बड़ी स्क्रीन और दमदार बैटरी

Moto G77 Power की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये है। इसमें 6.72 इंच की FHD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 7000mAh बैटरी मिलती है।

फोन में 50MP Sony LYTIA 600 कैमरा और Dolby Atmos स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं।

प्रीमियम स्मार्टफोन पर भी ऑफर

Motorola Edge 70 Fusion और Edge 70 Pro पर भी ऑफर मिल रहे हैं। Edge 70 Fusion में 7000mAh बैटरी, 68W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा मिलता है। वहीं, Flipkart पर Edge 70 Pro की शुरुआती कीमत 36,999 रुपये दिखाई गई है।

फोन खरीदने से पहले चेक करें कीमत

advertisement

मोटोरोला के मुताबिक, इन कीमतों में बैंक, प्रीपेड और एक्सचेंज ऑफर शामिल हो सकते हैं। ऐसे में फोन खरीदने से पहले Flipkart पर अंतिम कीमत और ऑफर की शर्तें जरूर जांच लें।