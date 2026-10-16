मोबाइल की तरह स्मार्ट मीटर में भी होता है SIM कार्ड! आखिर बिजली मीटर में क्या है इसका काम?

आपके मोबाइल फोन में SIM कार्ड लगा होता है, जिसकी मदद से आप कॉल कर सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर में लगे स्मार्ट बिजली मीटर में भी SIM कार्ड हो सकता है? जी हां, कई स्मार्ट बिजली मीटर में SIM कार्ड या इससे मिलती-जुलती कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से बिजली मीटर बिना किसी कर्मचारी के घर आए ही बिजली की खपत का डेटा बिजली विभाग तक पहुंचा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह SIM कार्ड कैसे काम करता है और क्या इसे भी मोबाइल की तरह रिचार्ज कराना पड़ता है?

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स्मार्ट बिजली मीटर में क्यों लगाया जाता है SIM कार्ड?

पहले बिजली मीटर की रीडिंग लेने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी को घर-घर जाना पड़ता था। इसके बाद मीटर में दर्ज रीडिंग के आधार पर बिजली का बिल तैयार होता था। लेकिन स्मार्ट मीटर में यह काम अपने आप हो सकता है।

कुछ स्मार्ट मीटर में मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए SIM कार्ड लगाया जाता है। यह उसी तरह काम करता है, जैसे मोबाइल फोन का SIM नेटवर्क से जुड़ता है। हालांकि, इसका इस्तेमाल कॉल करने के बजाय बिजली की खपत से जुड़ी जानकारी भेजने के लिए होता है।

कैसे काम करता है स्मार्ट मीटर का SIM कार्ड?

स्मार्ट मीटर लगातार या तय समय पर बिजली की खपत से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड करता है। इसमें इस्तेमाल हुई बिजली और मीटर से जुड़ी दूसरी जरूरी जानकारियां शामिल हो सकती हैं।

इसके बाद मीटर का कम्युनिकेशन सिस्टम मोबाइल नेटवर्क या दूसरे उपलब्ध नेटवर्क के जरिए यह जानकारी बिजली विभाग तक पहुंचाता है। इस डेटा की मदद से बिजली की खपत पर नजर रखने और बिल तैयार करने में आसानी होती है।

हालांकि, हर स्मार्ट मीटर में SIM कार्ड होना जरूरी नहीं है। कुछ मीटर डेटा भेजने के लिए दूसरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं।

बिजली विभाग को क्या होता है फायदा?

इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिजली विभाग को हर घर में मीटर रीडिंग लेने के लिए कर्मचारी भेजने की जरूरत कम हो जाती है।

इससे मीटर रीडिंग में होने वाली गलतियां कम करने और बिजली की खपत का सही रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा, कुछ स्मार्ट मीटर में दूर से बिजली सप्लाई कंट्रोल करने की सुविधा भी होती है। हालांकि, यह फीचर मीटर के मॉडल और बिजली विभाग की व्यवस्था पर निर्भर करता है।

क्या स्मार्ट मीटर का SIM भी रिचार्ज करना पड़ता है?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्मार्ट मीटर में लगे SIM कार्ड को भी मोबाइल की तरह रिचार्ज कराना पड़ता है?

दरअसल, स्मार्ट मीटर में इस्तेमाल होने वाला SIM आम मोबाइल SIM से अलग होता है। इसकी कनेक्टिविटी और उससे जुड़ी व्यवस्था आमतौर पर बिजली विभाग या संबंधित सर्विस प्रोवाइडर संभालते हैं।

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इसलिए अगर आपके घर में स्मार्ट बिजली मीटर लगा है और उसमें SIM कार्ड मौजूद है, तो आमतौर पर आपको अलग से मोबाइल रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, इसकी व्यवस्था अलग-अलग बिजली कंपनियों के हिसाब से बदल सकती है।