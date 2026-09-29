Big Billion Days से पहले Flipkart की बड़ी तैयारी! पहली बार लेह-कारगिल से नॉर्थईस्ट तक पहुंचेगी डिलिवरी

त्योहारों के सीजन और Big Billion Days सेल से पहले फ्लिपकार्ट ने अपनी डिलीवरी और वेयरहाउस नेटवर्क का विस्तार किया है। कंपनी ने अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क Ekart में 1.4 करोड़ क्यूबिक फीट की अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता जोड़ी है। इसके साथ ही 750 से ज्यादा नए पिन कोड को डिलीवरी नेटवर्क में शामिल किया गया है। कंपनी का मकसद ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना और सामान की डिलीवरी को तेज बनाना है।

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स्टोरेज क्षमता में 50% का इजाफा

फ्लिपकार्ट के मुताबिक, Ekart ने देशभर में 1.4 करोड़ क्यूबिक फीट अतिरिक्त वेयरहाउस स्पेस जोड़ा है। इससे कंपनी की कुल स्टोरेज क्षमता 50% बढ़ गई है।

इसके अलावा, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में किए गए बदलावों से ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस करने की क्षमता भी 30% से अधिक बढ़ी है। इससे त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग को संभालने में मदद मिलेगी।

900 से ज्यादा नए डिलीवरी हब

कंपनी ने त्योहारों के सीजन के लिए 900 से ज्यादा अतिरिक्त डिलीवरी हब भी जोड़े हैं। इनका मकसद ग्राहकों तक सामान जल्दी पहुंचाना और सेम-डे तथा नेक्स्ट-डे डिलीवरी का दायरा बढ़ाना है।

फ्लिपकार्ट के मुताबिक, देशभर में Ekart की 8,200 से ज्यादा सुविधाएं हैं। इनमें फुलफिलमेंट सेंटर, सॉर्टिंग हब और लास्ट-माइल डिलीवरी से जुड़े ऑपरेशन शामिल हैं।

इसके अलावा, 150 से ज्यादा शहरों में Flipkart Minutes के करीब 1,200 माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर मौजूद हैं।

पहली बार इन इलाकों में पहुंचेगी Big Billion Days सेल

इस बार फ्लिपकार्ट ने अपने डिलीवरी नेटवर्क में 750 से ज्यादा नए पिन कोड जोड़े हैं।

इनमें लद्दाख का लेह, कारगिल, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदरूनी इलाके और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्र शामिल हैं।

मिजोरम के कमलानगर और जमुआंग, मेघालय के तुरासिटी, रेसुबेलपारा और राजाबाला तथा अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला और तेजू जैसे इलाके भी इस विस्तार का हिस्सा हैं।

कंपनी के मुताबिक, इनमें से कई क्षेत्रों के ग्राहकों को पहली बार Big Billion Days सेल का फायदा मिल सकेगा।

छोटे कारोबारियों और विक्रेताओं को भी फायदा

फ्लिपकार्ट ने छोटे कारोबारियों, बुनकरों, कारीगरों और दूसरे विक्रेताओं के लिए भी तैयारियां की हैं।

कंपनी के मुताबिक, छोटे कारोबारियों और विक्रेताओं के 2.5 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट पहले ही Ekart के फुलफिलमेंट सेंटर में रखे जा चुके हैं।

इसके अलावा, प्रमुख सेलर हब में 70 अतिरिक्त पिकअप स्टेशन खोले गए हैं, ताकि विक्रेताओं से सामान उठाने और आगे भेजने में कम समय लगे।

कंपनी का थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 3PL फ्रेंचाइजी नेटवर्क भी शुरुआत के दो महीनों में दोगुना होकर 600 तक पहुंच गया है। इससे फ्लिपकार्ट के बाहर के विक्रेताओं और छोटे कारोबारियों को भी डिलीवरी नेटवर्क का फायदा मिल सकेगा।

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डिलीवरी पार्टनर्स के लिए क्या सुविधाएं?

फ्लिपकार्ट ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स, जिन्हें कंपनी Wishmasters कहती है, के लिए भी कई सुविधाओं की जानकारी दी है।

कंपनी के मुताबिक, सभी Wishmasters को टर्म लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और मेडिकल इंश्योरेंस का फायदा मिलता है। उनके और उनके परिवारों के लिए Doctor on Call की सुविधा भी उपलब्ध है।

त्योहारों के दौरान पात्र डिलीवरी पार्टनर्स को जॉइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस और रेफरल इंसेंटिव भी मिल सकते हैं।

वहीं, AI आधारित बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की मदद से नए डिलीवरी पार्टनर्स की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया 10 मिनट से कम समय में पूरी की जा सकती है। Flipkart Delivery Partners ऐप के जरिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है।

2.5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर

फ्लिपकार्ट ने त्योहारों के सीजन के लिए 2.5 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की घोषणा भी की है।

इनमें करीब 75,000 अवसर ऐसे लोगों के लिए हैं, जो पहली बार कामकाज की दुनिया में कदम रख रहे हैं।

कंपनी के मुताबिक, नए अवसरों में 60% हिस्सेदारी लास्ट-माइल डिलीवरी से जुड़ी है। यह विस्तार खासतौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में तेज डिलीवरी और Flipkart Minutes की पहुंच बढ़ाने से जुड़ा है।

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फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सप्लाई चेन हेड हेमंत बद्री के मुताबिक, इस साल लेह और कारगिल जैसे इलाकों के ग्राहक पहली बार Big Billion Days का अनुभव कर सकेंगे। कंपनी का फोकस ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने और विक्रेताओं को नए बाजार उपलब्ध कराने पर है।