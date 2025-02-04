scorecardresearch
आज भारत टेक्स 2025 ऐप और वेबसाइट लॉन्च हुआ है। लॉन्च इवेंट में केन्द्रीय टेक्सटाईल सचिव, श्रीमती नीलम शमी राव ने इस इवेंट के लिए टेक्सटाईल उद्योग की सराहना की और इसे अभी तक का सबसे बड़ा टेक्सटाईल इवेंट बताया। आर्टिकल में Bharat Tax 2025 के बारे में विस्तार से जानते हैं।

UPDATED: Feb 4, 2025 20:01 IST
आज भारत टेक्स 2025 ऐप और वेबसाइट लॉन्च हुआ है। लॉन्च इवेंट में केन्द्रीय टेक्सटाईल सचिव, श्रीमती नीलम शमी राव ने इस इवेंट के लिए टेक्सटाईल उद्योग की सराहना की और इसे अभी तक का सबसे बड़ा टेक्सटाईल इवेंट बताया। नीलम शमी के अनुसार  भारत टेक्स भारत, देश को सोर्सिंग के भरोसेमंद एवं स्थायी गंतव्य तथा टेक्सटाईल्स हेतू निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। 

क्या है भारत टेक्स 2025 

भारत टेक्स 2025 को टेक्सटाईल मंत्रालय का समर्थन मिला है। इस ऐप और वेबसाइट को भारत के टेक्सटाईल सेक्टर की विविधता और क्षमता को दर्शाएगा। माना जा रहा है कि 2.2 मिलियन वर्ग फीट में फैले इस शो में 120 देशों से 5000 से अधिक प्रदर्शक, 6000 से अधिक इंटरनेशनल खरीददार और 120,000 से अधिक आगंतुक हिस्सा लेंगे। इस शो में डाई एवं रसायनों, मशीनरी एवं उपकरणों, होम फर्नीशिंग, टेकनिकल टेक्सटाईल्स, हैण्डलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की व्यापक रेंज का प्रदर्शन किया जाएगा। इस शो का मुख्य विषय सस्टेनेबिलिटी, निवेश, मैनुफैक्चरिंग 4.0 और भावी फैशन ट्रेंड़ज़ एजेंडा है। इस शो में सेमिनारों, सीईओ राउण्डटेबल्स तथा बी2सी एवं जी2जी मीटिंग्स का भी आयोजन होगा। 

भारत टेक्स 2025 का उद्देश्य ऐसे अनूठे प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाएगा जहां भारत की पूर्ण टेक्सटाईल मूल्य सीरीज का प्रदर्शन होगा। भारत टेक्स का संचालन आधुनिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा रहा है।

भारत टेक्स ऐप के बारे में

 भारत टेक्स ऐप एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जिसे इस सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाईल इवेंट में जानकारी के प्रसार, नेटवर्किंग को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ऐप प्रदर्शनी प्रोफाइल, सत्र के विवरण एवं इंटरैक्टिव मैप के माध्यम से यूजर को बेहतर सुविधा प्रदान करता है। यह खरीददारों, प्रदर्शकों और आगंतुकों के लिए व्यापक टूल है जो आगंतुकों को भारत के टेक्सटाईल सिस्टम की विविधता के बारे में जानने, विश्वस्तरीय हितधारकों के साथ जुड़ने तथा एक्सपो के दौरान एवं बाद में मुख्य आयोजनों के बारे में जानकारी पाने में सक्षम बनाएगा।

इस ऐप के ज़रिए यूजर फाइबर, यार्न, अपेरेल, फैशन, होम टेक्सटाईल्स, हैण्डलूम, टेकनिकल टेक्सटाईल और इंटेलीजेन्ट मैनुफैक्टचरिंग सहित पूरी टेक्सटाईल मूल्य श्रृंखला में आधुनिक तकनीकों एवं विकास कार्यों को समझ सकेंगे। वे वैन्यू के मैप, सत्र के विवरण,के बारे में पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। यह ऐप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले सटोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। भारत टेक्स 2025 ऐप के  लॉन्च के साथ प्रदर्शकों, खरीददारों और आगंतुकों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके द्वारा वे कार्यक्रम के बारे में जानकारी पा सकेंगे, नेटवर्क विकसित कर सकेंगे और अपनी भागीदारी की प्रभावी योजना बना सकेंगे।  

Feb 4, 2025