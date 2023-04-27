अमेज़न ने भारत में अपनी प्राइम मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन कीमत बढ़ा दी है। कंपनी चाहती है कि लोग हर महीने मेंबरशिप खरीदने की बजाए सालाना मेंबरशिप खरीदें। कंपनी ने सालाना प्लान को छोड़कर अपने सभी प्लान में 100 रुपये से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी की है।

Amazon Prime की नई कीमतें कुछ इस प्रकार हैं

मासिक योजना (1 महीने का सब्सिक्रिप्शन) पुरानी कीमत: 179 रुपये, नई कीमत: 299 रुपये

त्रैमासिक योजना (3 महीने) पुरानी कीमत: 459 रुपये, नई कीमत: 599 रुपये

वार्षिक योजना (1 वर्ष) सालाना सब्सक्रिप्शन अभी भी 1,499 रुपये है और अमेज़न प्राइम लाइट की कीमत 999 रुपये है।

Amazon Prime

अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन दिसंबर 2021 में बढ़ाया गया था। Amazon Prime के मौजूदा सदस्यों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें पुरानी कीमत में ही सेवाएं मिलती रहेंगी।