Amazon-Flipkart पर शुरू हुई सेल! iPhone से लेकर गीजर तक सस्ते, चेक करें डिस्काउंट और ऑफर्स

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart पर बड़ी सेल शुरू हो चुकी है। Amazon India पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हुई है, जबकि Flipkart पर बिग बिलियन डेज सेल लाइव हो गई है। हालांकि, Flipkart पर फिलहाल प्लस और ब्लैक मेंबर्स को अर्ली एक्सेस दिया जा रहा है।

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दोनों प्लेटफॉर्म की इस सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर में इस्तेमाल होने वाले कई सामान पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स का फायदा उठाकर खरीदारी में और पैसे बचाए जा सकते हैं।

Flipkart पर 80% तक डिस्काउंट

Flipkart की बिग बिलियन डेज सेल में कई प्रोडक्ट्स पर बड़ी छूट दी जा रही है। खासतौर पर लगेज बैग्स पर 80 फीसदी तक डिस्काउंट मिल रहा है।

इसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप की एक्सेसरीज भी सस्ते दाम में खरीदने का मौका है। सेल में अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

बैंक ऑफर्स से होगी और बचत

Amazon और Flipkart की सेल में डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं। चुनिंदा बैंकों के कार्ड से पेमेंट करने पर 10 फीसदी तक इंस्टैंट कैशबैक का फायदा उठाया जा सकता है।

यानी ग्राहक प्रोडक्ट पर मिलने वाली छूट के अलावा बैंक ऑफर के जरिए भी पैसे बचा सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

iPhone 17 और iPhone 16 पर डील

Flipkart की सेल में iPhone 17 को सभी ऑफर्स मिलाकर ₹79,999 में खरीदने का मौका मिल रहा है। पिछले महीने Apple ने इसकी कीमत ₹82,900 से बढ़ाकर ₹99,900 कर दी थी।

वहीं, Amazon India पर iPhone 16 भी सस्ते में मिल रहा है। सेल के दौरान सभी ऑफर्स जोड़ने के बाद इसकी कीमत ₹72,999 बताई गई है।

Samsung Galaxy S25 Ultra भी हुआ सस्ता

Amazon की सेल में मोबाइल और एक्सेसरीज पर 40 फीसदी तक डिस्काउंट मिल रहा है।

इस दौरान Samsung Galaxy S25 Ultra को ₹84,999 में खरीदने का मौका है। इस फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा और S Pen का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा फोन में कई दूसरे फीचर्स भी दिए गए हैं।

AC, फ्रिज और गीजर पर भी ऑफर्स

Amazon और Flipkart की सेल सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है। ग्राहक घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

सेल के दौरान AC, रेफ्रिजरेटर, गीजर और चिमनी जैसे प्रोडक्ट्स पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे में त्योहारों के दौरान घर के लिए नया सामान खरीदने की योजना बना रहे लोगों को भी इन ऑफर्स का फायदा मिल सकता है।