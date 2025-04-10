Air Cooler Buying Guide: गर्मी में कूलर खरीदने जा रहे हैं? लोकल और ब्रांडेड में क्या है सही ऑप्शन

scorecardresearch
BT TV
Newsटेक्नोलॉजीAir Cooler Buying Guide: गर्मी में कूलर खरीदने जा रहे हैं? लोकल और ब्रांडेड में क्या है सही ऑप्शन

Which Air Cooler is Best: अगर आप इस गर्मी में राहत पाने के लिए कूलर खरदीने वाले हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि लोकल और ब्रांडेड कूलर में से कौन-सा बेस्ट रहेगा।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 10, 2025 11:23 IST
Air Cooler Buying Guide
गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अब हर शहर, गांव और कस्बे के बाजारों में कूलर और AC की चहल-पहल शुरू हो गई है। अगर आप इस गर्मी नया एयर कूलर (Air Cooler) खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके पास ढेरों ऑप्शन होंगे—लोकल से लेकर ब्रांडेड तक।

लेकिन सवाल ये है कि कौन-सा कूलर आपके लिए सही है? लोकल खरीदें या ब्रांडेड? सस्ता खरीदें या टिकाऊ? अगर आप इस उलझन में हैं तो ये गाइड आपके काम की है।

लोकल कूलर खरीदने के फायदे (Benefits of Local Cooler)

बाजार में मिलने वाले लोकल या नॉन-ब्रांडेड कूलर कीमत के मामले में काफी सस्ते होते हैं। कई बार इनकी कीमत ब्रांडेड कूलर से 50% तक कम होती है। साथ ही इनकी डिजाइन और साइज में भी कई वैरायटी देखने को मिलती है।

इन कूलर्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इन्हें कोई भी लोकल मैकेनिक आसानी से ठीक कर सकता है। आपको अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से कई ऑप्शन मिल जाते हैं। गर्मी से राहत के लिए कम बजट में ये एक ऑप्शन हो सकते हैं।

ब्रांडेड कूलर क्यों बेहतर होते हैं? (Benefits of Branded Cooler)

सस्ता दिखने वाला लोकल कूलर शुरू में भले ही ठीक लगे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस, बिजली की खपत और जल्दी खराब होने की संभावना उसे महंगा बना देती है। वहीं ब्रांडेड कूलर शुरू में महंगे जरूर होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजली की बचत, टिकाऊपन और विश्वसनीय परफॉर्मेंस की वजह से फायदे में रहते हैं।

ब्रांडेड कूलर में शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक फॉल्ट और आग लगने जैसी घटनाएं नहीं होतीं। इसमें ज्यादा समय तक बिना परेशानी के चलते हैं। अगर ब्रांडेड कूलर में कोई खराबी आती है, तो ब्रांड की ओर से तुरंत रिपेयर या रिप्लेसमेंट संभव होता है। इसमें
लॉन्ग टर्म में कुल खर्च कम आता है।

कौन-सा कूलर रहेगा सही? (Which cooler will be best?)

अगर आपका बजट कम है और आप जल्दी कूलिंग चाहते हैं, तो लोकल कूलर सही ऑप्शन है। लेकिन, ध्यान रहे कि इसकी मरम्मत और चलने की गारंटी आपके ऊपर होगी। वहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो ब्रांडेड कूलर बेहतर हैं। ये सेफ, टिकाऊ, बिजली बचाने वाले और आफ्टर सेल्स सर्विस के साथ आते हैं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 10, 2025