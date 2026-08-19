ChatGPT यूजर्स ध्यान दें जेमिनी के ये 5 फीचर अभी भी हैं खास!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई असिस्टेंट अब सिर्फ सवालों के जवाब देने या लिखने तक सीमित नहीं रह गए हैं। गूगल जेमिनी और चैटजीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म रिसर्च प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव कामों में मदद कर रहे हैं। हालांकि दोनों एआई प्लेटफॉर्म की खूबियां अलग हैं और कुछ मामलों में जेमिनी आगे नजर आता है।

advertisement

जेमिनी को गूगल के इकोसिस्टम से जुड़ाव का फायदा मिलता है, जिसकी वजह से इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो चैटजीपीटी में उसी तरह उपलब्ध नहीं हैं। इन्हीं खास फीचर्स की वजह से जेमिनी यूजर्स को अलग अनुभव देता है और यही फीचर इसे खास बनाते हैं।

जेमिनी से बना सकते हैं पूरा गाना

जेमिनी का एक खास फीचर यूजर्स को साधारण प्रॉम्प्ट फोटो वीडियो या टेक्स्ट मैसेज से ओरिजिनल गाना बनाने की सुविधा देता है। इसके लिए गूगल का लीरिया 3 म्यूजिक जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है।

यह फीचर एक साथ गाने के बोल और म्यूजिक तैयार कर सकता है। तैयार ट्रैक को एमपी3 के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है या कवर आर्ट के साथ एमपी4 में सेव किया जा सकता है। हालांकि पूरे गाने के लिए जेमिनी प्रो मॉडल की जरूरत होती है। वहीं चैटजीपीटी गाने के आइडिया और बोल बनाने में मदद कर सकता है लेकिन पूरा गाना तैयार करने का विकल्प जेमिनी में ज्यादा सीधा है।

गूगल फोटोज में फोटो खोजने की सुविधा

अगर आपके गूगल फोटोज अकाउंट में हजारों फोटो हैं तो जेमिनी उन्हें आसानी से खोजने में मदद कर सकता है। यूजर किसी व्यक्ति जगह या चीज के आधार पर फोटो ढूंढ सकते हैं।

उदाहरण के लिए किसी जन्मदिन छुट्टी या किसी खास व्यक्ति की फोटो खोजने के लिए जेमिनी से पूछा जा सकता है। यह फोटो में मौजूद जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब भी दे सकता है। हालांकि यह सुविधा गूगल अकाउंट की सेटिंग क्षेत्र और उपलब्ध फीचर्स पर निर्भर करती है।

डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं पॉडकास्ट

जेमिनी लंबे डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन डीप रिसर्च रिपोर्ट या नोटबुक एलएम कंटेंट को ऑडियो ओवरव्यू में बदल सकता है। इसमें दो एआई होस्ट पॉडकास्ट जैसी बातचीत के जरिए जानकारी समझाते हैं।

यह फीचर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिनके पास पढ़ने के लिए लंबी रिपोर्ट या स्टडी मटेरियल है। यूजर इसे सफर करते समय सुन सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं।

अपना एआई अवतार बनाने का विकल्प

जेमिनी के पेड यूजर्स अपना पर्सनल अवतार बना सकते हैं जो उनकी तरह दिख और सुन सकता है। इसके लिए यूजर को अपना चेहरा और आवाज रिकॉर्ड करनी होती है।

advertisement

इस प्रक्रिया में चेहरे की हरकतें और आवाज रिकॉर्ड की जाती है ताकि एआई यूजर की पहचान के हिसाब से अवतार तैयार कर सके। इसके बाद इस अवतार को प्रॉम्प्ट में इस्तेमाल कर ज्यादा पर्सनल अनुभव लिया जा सकता है।

यूट्यूब वीडियो का कर सकता है विश्लेषण

जेमिनी में यूजर किसी पब्लिक यूट्यूब वीडियो का लिंक डालकर उसका विश्लेषण करा सकते हैं। यह वीडियो का सारांश बता सकता है और उसमें दी गई जानकारी से जुड़े सवालों के जवाब भी दे सकता है।

यूजर वीडियो में बताई गई किसी जानकारी को समझने या उससे जुड़े निर्देश लेने के लिए जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैटजीपीटी भी कुछ स्थितियों में यूट्यूब कंटेंट के साथ काम कर सकता है लेकिन जेमिनी में यह सुविधा सामान्य चैट अनुभव के अंदर सीधे मिलती है।

अगर कोई यूजर पहले से गूगल के इकोसिस्टम का इस्तेमाल करता है तो जेमिनी के ये फीचर उसे सामान्य चैटबॉट से अलग और ज्यादा कनेक्टेड अनुभव दे सकते हैं।