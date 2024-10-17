Zomato, Nykaa, PB Fintech, IndiaMart, CarTrade, Delhivery: रिजल्ट्स से पहले क्या करें?

जेएम फाइनेंशियल ने इंटरनेट बिजनेस कंपनियों पर अपना ब्रोकरेज नोट जारी किया है। जेएम फाइनेंशियल के ब्रोकरेज नोट में ज़ोमैटो लिमिटेड, पीबी फिनटेक लिमिटेड (पॉलिसीबाजार), FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड (नायका), कारट्रेड और Affle लिमिटेड जैसी कंपनियों पर अपना बुलिश नजरिया रखा है वहीं डेल्हीवरी, Indiamart इंटरमेश लिमिटेड और Just Dial लिमिटेड की दूसरी तिमाही में ग्रोथ के धीमा रहने का अनुमान जताया है।

ब्रोकरेज की रिपोर्ट

ब्रोकरेज की रिपोर्ट में कहा गया है, "इन्फो एज ने बिलिंग ग्रोथ में सकारात्मक संकेत दिखाने शुरू कर दिए हैं। ज़ोमैटो को मजबूत वृद्धि और मार्जिन विस्तार बनाए रखने की उम्मीद है, जबकि नाइका को अपनी श्रेणियों में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की संभावना है।" जेएम फाइनेंशियल ने दूसरी तिमाही के नतीजों से पहले कहा कि पीबी फिनटेक के मुख्य बीमा प्रीमियम में स्वास्थ्य बीमा और बचत के कारण मजबूती से वृद्धि होने की उम्मीद है, हालांकि मार्जिन में और गिरावट आने की संभावना है।

इन्फो एज रिक्रूटमेंट बिलिंग ने कुछ तिमाहियों के बाद मजबूत वृद्धि दर्ज की। डेल्हीवरी को मीशो में सेल्फ-लॉजिस्टिक्स के साथ चुनौतियों का सामना करना जारी रहेगा, जो अब इसके शिपमेंट वॉल्यूम का 40 प्रतिशत है। जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि नाइका, जोमैटो और कारट्रेड जैसी कंपनियां अभी भी मजबूती बनाए रख सकती हैं।

Zomato

फूड डिलीवरी सेगमेंट में, जेएम ने क्रमिक सकल ऑर्डर मूल्य (GOV) में 7 प्रतिशत (सालाना आधार पर 24 प्रतिशत) की वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह 1QFY25 में 20.3 मिलियन के मुकाबले 21.2 मिलियन तक MTU की वृद्धि देखता है। ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी और औसत ऑर्डर मूल्य (AOV) में क्रमशः 1 प्रतिशत तिमाही दर तिमाही और 2 प्रतिशत तिमाही दर तिमाही वृद्धि देखी जा रही है। प्लेटफ़ॉर्म शुल्क में और वृद्धि के कारण टेक-रेट्स Q1FY25 में 21 प्रतिशत की तुलना में Q2 में 21.2 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। मजबूत GOV वृद्धि और टेक-रेट विस्तार के मिश्रण से 13 प्रतिशत की क्रमिक राजस्व वृद्धि होनी चाहिए।

विज्ञापन आय और ग्राहक शुल्क के कारण टेक-रेट्स पहली तिमाही के 19.1 प्रतिशत से बढ़कर 19.3 प्रतिशत हो सकती है। जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि योगदान मार्जिन पहली तिमाही के 4 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 4.1 प्रतिशत (सरकार के प्रतिशत के रूप में) हो जाएगा, क्योंकि नए स्टोरों के आक्रामक रूप से खुलने से टेक-रेट विस्तार की भरपाई हो सकती है। पिछली तिमाही की ESOP लागत को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को उम्मीद है कि पीएटी पहली तिमाही के 253 करोड़ रुपये की तुलना में 229 करोड़ रुपये रहेगा।

Affle India

जेएम फाइनेंशियल को उम्मीद है कि एफल इंडिया का राजस्व वर्ष दर वर्ष 23 प्रतिशत बढ़कर 530 करोड़ रुपये (तिमाही दर 1.9 प्रतिशत) हो जाएगा, क्योंकि अनुकूल आधार के कारण विकसित बाजारों में मजबूत सुधार के रुझान हैं तथा अन्य उभरते बाजार (भारत को छोड़कर) लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

जेएम ने कहा, "हालांकि, भारतीय कारोबार में एक बार फिर मध्य-किशोरों की वृद्धि दर्ज होने की संभावना है। हमें उम्मीद है कि सकल मार्जिन क्रमिक रूप से 38.5 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा, लेकिन सालाना आधार पर 100 आधार अंक की गिरावट होगी, क्योंकि कंपनी निरंतर शीर्ष वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे कोई बड़ा लाभ सीमित हो सकता है।"

घरेलू ब्रोकरेज को उम्मीद है कि ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण ईबीआईटीडीए मार्जिन सालाना आधार पर 20 बीपीएस बढ़कर 20.4 प्रतिशत हो जाएगा, जबकि राजस्व के प्रतिशत के रूप में डीएंडए कम होने के कारण ईबीआईटी मार्जिन सालाना आधार पर 70 बीपीएस बढ़कर 16.6 प्रतिशत होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है, "इसके अनुसार, हमारा अनुमान है कि ईबीआईटी/ईबीआईटी में सालाना आधार पर 24 प्रतिशत/28 प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिचालन प्रदर्शन में सुधार और डीएंडए में कमी के कारण पीएटी सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 86.2 करोड़ रुपये हो जाएगा।"

Car Trade

जेएम फाइनेंशियल को उम्मीद है कि कारट्रेड का नया ऑटो कारोबार क्रमिक रूप से 9 प्रतिशत और सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि नई ऑटो बिक्री में निरंतर मजबूती के साथ-साथ राजस्व के प्रतिशत के रूप में ओईएम विज्ञापन खर्च में तेज वृद्धि हुई है। पुनर्ग्रहण में निरंतर कमी आने तथा खुदरा कारोबार के उच्च मिश्रण के साथ, पुनः विपणन खंड में सुधार होने तथा 20 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष 2 प्रतिशत) की क्रमिक राजस्व वृद्धि होने की उम्मीद है।

"ओएलएक्स के मोर्चे पर, हमें ऑटो श्रेणी के परिणाम देने पर प्रबंधन के फोकस के साथ राजस्व में 4 प्रतिशत क्रमिक वृद्धि देखनी चाहिए। कुल मिलाकर, CarTrade को 2QFY24 में 30 प्रतिशत YoY राजस्व वृद्धि प्रदान करनी चाहिए। एडज. EBITDA , जेएम ने कहा, "मार्जिन (ईएसओपी व्यय को छोड़कर) में क्रमिक आधार पर 300 बीपीएस (वर्ष दर वर्ष 130 बीपीएस) की तीव्र वृद्धि होकर 22.6 प्रतिशत हो जाएगी।" निश्चित लागत संरचना को ध्यान में रखते हुए, कंपनी वर्ष भर में समायोजित एबिटा मार्जिन में तेज उछाल लाने की कोशिश करती है। इसमें कहा गया है, "हमें उम्मीद है कि कारट्रेड के नए ऑटो कारोबार को मौजूदा माहौल में लाभ होगा, क्योंकि ऑटो बिक्री में कम वृद्धि के कारण आपूर्ति मांग से अधिक है।"

Delhivery

जेएम को उम्मीद है कि एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट (ईपीएस) में शिपमेंट में सालाना आधार पर 6.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि मीशो के इन-हाउसिंग (वॉल्यूम मिक्स का 40 प्रतिशत) में लगातार गिरावट जारी रहेगी। इसके अलावा, उसे उम्मीद है कि पीटीएल व्यवसाय सालाना आधार पर 20.4 प्रतिशत टन भार वृद्धि और 1.7 प्रतिशत प्राप्ति वृद्धि देगा।

"सालाना आधार पर, एक्सप्रेस पार्सल राजस्व में ~9 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि पीटीएल राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि देखी जानी चाहिए। पिछले साल शामिल किए गए प्रमुख ग्राहकों से राजस्व के साथ-साथ अनुबंधों के स्केलिंग के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला सेवाएँ साल-दर-साल 34 प्रतिशत की दर से बढ़ेंगी, हालाँकि आधार प्रभाव के कारण क्रमिक रूप से 15 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

जेएम ने कहा, "पहली तिमाही मौसमी रूप से मजबूत रही।" इसमें कहा गया है कि समेकित आधार पर डेल्हीवरी की राजस्व वृद्धि 2.3 प्रतिशत/14.4 प्रतिशत तिमाही-दर-तिमाही/वर्ष-दर-वर्ष होगी। "वृद्धिशील सकल मार्जिन के मजबूत बने रहने के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि डेल्हिवरी 50 बीपीएस क्यूओक्यू/ 200 बीपीएस वाईओवाई का सकल मार्जिन सुधार दर्ज करेगी। इसके अलावा, पिछली तिमाही में वेतन वृद्धि के प्रभाव को शामिल करने के साथ, समायोजित एबिटा मार्जिन 25 बीपीएस क्यूओक्यू (260 बीपीएस वाईओवाई) का विस्तार करके 2 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछली तिमाही में एकमुश्त लाभ के कारण पीएटी क्यू1 में 54.4 करोड़ रुपये से घटकर 16.60 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।"

IndiaMart

जेएम को उम्मीद है कि इंडियामार्ट इंटरमेश के मुख्य वर्गीकृत व्यवसाय में केवल 2,700 तिमाही-दर-तिमाही भुगतान आपूर्तिकर्ता जुड़ेंगे, क्योंकि खराब गुणवत्ता वाले लीड के कारण सिल्वर सदस्यता में लगातार उच्च मंथन दर बनी हुई है। हालांकि यह पहली तिमाही में 1.5 हजार की वृद्धि से थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन यह प्रबंधन के 5,000-6,000 के लक्ष्य से काफी नीचे रहेगा। नकदी संग्रह वृद्धि में लगातार चौथी तिमाही में गिरावट आने की उम्मीद है, जो पिछली तिमाही में 14 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 13 प्रतिशत सालाना आधार पर रहेगी। यह धीमी अपसेल के कारण होगा, जो फिर से प्रबंधन की 20-25 प्रतिशत की आकांक्षाओं से कम है।

"जबकि राजस्व वृद्धि 16.6 प्रतिशत YoY पर संग्रह वृद्धि से बेहतर हो सकती है, यह FY23/FY24/1QFY25 में 30.8 प्रतिशत/21.5 प्रतिशत/17.4 प्रतिशत से एक उल्लेखनीय मंदी है। एकमात्र सकारात्मक अपेक्षित एबिटा मार्जिन है, जो कमजोर सदस्यता और संग्रह वृद्धि की अनुपस्थिति में कम परिचालन लागत और बिक्री प्रोत्साहन के कारण 800 बीपीएस YoY का विस्तार कर सकता है," यह कहा। सशुल्क सदस्यता में उतार-चढ़ाव के रुझान और लेखा सेवा क्षेत्र में निवेश पर प्रबंधन की टिप्पणी पर गहरी नजर रहेगी।

Info Edge

इन्फो एज के सेगमेंट-वार बिलिंग की रिपोर्ट कंपनी ने 7 अक्टूबर को दी। भर्ती सेगमेंट बिलिंग की वृद्धि पिछली तिमाही में 8.5 प्रतिशत सालाना से बढ़कर 14 प्रतिशत सालाना हो गई, जो कई तिमाहियों की कमजोरी के बाद सबसे तेज बिलिंग वृद्धि है, जो संभवतः आईटी में मजबूत हायरिंग रिकवरी के कारण है। 99 एकड़ सेगमेंट में 16.5 प्रतिशत सालाना बिलिंग वृद्धि देखी गई, जो पहली तिमाही में 10.4 प्रतिशत सालाना से अधिक है, हालांकि, यह उम्मीद से कम है क्योंकि पहली तिमाही के चुनाव और गर्मी की लहर से प्रभावित होने के बाद मजबूत रिकवरी की उम्मीद थी। अन्य सेगमेंट (जिसमें जीवनसाथी और शिक्षा शामिल हैं) में 12.1 प्रतिशत सालाना वृद्धि देखी गई, जो दूसरी तिमाही में 28.4 प्रतिशत सालाना की मजबूत वृद्धि के मुकाबले निराशाजनक है।

जेएम ने कहा, "स्टैंडअलोन रेवेन्यू में सालाना आधार पर 9.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी जानी चाहिए, जिसमें रिक्रूटमेंट/99 एकड़/अन्य सेगमेंट में क्रमश: 7.3 प्रतिशत/15.7 प्रतिशत/14.7 प्रतिशत की सालाना वृद्धि शामिल है। हमारा अनुमान है कि रिक्रूटमेंट बिजनेस मार्जिन पर दबाव के कारण एबिटा मार्जिन सालाना आधार पर 50 बीपीएस घटकर 40.2 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 39 प्रतिशत) रह जाएगा। सेगमेंट-वार, रिक्रूटमेंट बिजनेस के लिए पीबीटी मार्जिन सालाना आधार पर 400 बीपीएस तक घट सकता है, जिसका कारण धीमी रेवेन्यू ग्रोथ के बीच निरंतर टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म निवेश है।" इसमें सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की पीएटी वृद्धि की उम्मीद है। 99 एकड़ और जीवनसाथी में भर्ती और एएंडपी खर्च में मांग के माहौल पर प्रबंधन की टिप्पणी पर बारीकी से नजर रखी जानी चाहिए, जेएम कहा।

Nykaa

जेएम को उम्मीद है कि नाइका का सकल माल मूल्य (जीएमवी) सालाना आधार पर 22 प्रतिशत बढ़ेगा, जो कि कोर बीपीसी जीएमवी में सालाना आधार पर 23 प्रतिशत की वृद्धि के कारण होगा, साथ ही जीएमवी-एनएसवी रूपांतरण में पहली तिमाही के 57.8 प्रतिशत से बढ़कर इस तिमाही में 58.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इसने कहा कि समग्र फैशन उद्योग में मांग में सुस्ती बनी रह सकती है।

"शादियों और उत्सवों के कारण वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है। फैशन जीएमवी वृद्धि 12 प्रतिशत सालाना आधार पर धीमी रहने की संभावना है, फिर भी बाजार हिस्सेदारी हासिल करना जारी है, जबकि अन्य ऑनलाइन फैशन प्लेटफॉर्म कठिन संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि, लीकेज में कमी और आरटीओ कम होने से राजस्व रूपांतरण में सुधार होने की उम्मीद है। ईबी2बी और नाइका मैन को जीएमवी वृद्धि 63 प्रतिशत/9 प्रतिशत सालाना/तिमाही और जीएमवी-एनएसवी रूपांतरण 58.5 प्रतिशत के साथ समग्र व्यापार मिश्रण में हिस्सेदारी हासिल करने की उम्मीद है," इसने कहा। कुल मिलाकर, जेएम को उम्मीद है कि नाइका दूसरी तिमाही के राजस्व में 26 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ-साथ 63 बीपीएस सालाना एबिटा मार्जिन में सुधार करेगी। वित्त वर्ष 25 में बीपीसी/फैशन में उद्योग के रुझान, प्रतिस्पर्धी परिदृश्य, निरंतर आपूर्ति श्रृंखला निवेश और अंतरराष्ट्रीय विस्तार योजनाओं पर प्रबंधन की टिप्पणी पर उत्सुकता से नज़र रखी जाएगी।

PB Fintech

जेएम को उम्मीद है कि पीबी फिनटेक अपनी विकास गति को बनाए रखेगा, बीमा प्रीमियम में 52 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का अनुमान है, जिसमें कोर बीमा प्रीमियम में 42 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि शामिल है, जबकि नई पहलों में 81 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है।

"पैसाबाज़ार के वितरण में वर्ष-दर-वर्ष 2 प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है, हालांकि असुरक्षित ऋणों की क्रमिक वसूली के साथ-साथ सुरक्षित ऋणों में कुछ शुरुआती वृद्धि के साथ क्रमिक रूप से 29 प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमें पॉलिसीबाज़ार/पैसाबाज़ार के लिए 43.6 प्रतिशत / 7.6 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष की राजस्व वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि बीमा में टेक-रेट में गिरावट और ऋण वितरण में सुधार की संभावना है," यह कहा। जेएम फाइनेंशियल को उम्मीद है कि समूह योगदान मार्जिन 29.1 प्रतिशत रहेगा, तथा नए स्वास्थ्य बीमा में निरंतर वृद्धि के कारण मुख्य योगदान मार्जिन में और गिरावट आने की संभावना है।

"इसके अतिरिक्त, हम उम्मीद करते हैं कि YoY/QoQ आधार पर 280bps/190bps का समायोजित एबिटा मार्जिन विस्तार 4.4 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मजबूत टॉपलाइन वृद्धि परिचालन लाभ प्रदान करती है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने के हाल के निर्णय पर पैनी नजर रखी जानी चाहिए।"

Route Mobile

एम को उम्मीद है कि रूट मोबाइल के लिए राजस्व वृद्धि सालाना आधार पर 11 प्रतिशत रहेगी, जो वीआई फायरवॉल डील और टेलीसाइन से राजस्व प्राप्ति की शुरुआत से प्रेरित है। लेकिन टेलीसाइन व्यवसाय के कम मार्जिन प्रोफाइल के कारण सकल मार्जिन में क्रमिक 60 बीपीएस की गिरावट 21.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

"कमजोर सकल मार्जिन के कारण एबिटा मार्जिन 2QFY24/1QFY25 के 13.2 प्रतिशत/12.4 प्रतिशत के मुकाबले सिर्फ 12 प्रतिशत रह सकता है। नतीजतन, एबिटा विस्तार संभवतः 1 प्रतिशत सालाना तक सीमित रहेगा। हालांकि, अन्य आय में वृद्धि के कारण पीएटी में 13 प्रतिशत/9 प्रतिशत तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि होने की उम्मीद है।"

ब्रोकरेज का मानना है कि बाजार का ध्यान हाल ही में घोषित माइक्रोसॉफ्ट और प्रॉक्सिमस ग्रुप साझेदारी लाभ 2) टेलीसाइन से अपेक्षित राजस्व तालमेल और परिचालन मार्जिन मार्गदर्शन पर प्रबंधन की टिप्पणी पर केंद्रित होगा।