Transrail Lighting IPO में निवेश से बनेगा पैसा? ग्रे मार्केट में जबरदस्त धमक!

Transrail Lighting Limited का IPO आज भारतीय प्राथमिक बाजार में लॉन्च हो गया है। ट्रांसरेल लाइटिंग IPO के लिए बोली 19 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 तक खुली रहेगी। आइये जानते आपको इस IPO में पैसा डालना है या नहीं, साथ ही दूसरी डिटेल्स भी...

इस इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी ने ट्रांसरेल लाइटिंग IPO के लिए प्राइस बैंड ₹410 से ₹432 प्रति शेयर तय किया है। पावर ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी का मकसद ₹838.91 करोड़ जुटाना है, जो कि फ्रैश शेयरों और OFS (ऑफर फॉर सेल) का मिश्रण है। इस सार्वजनिक प्रस्ताव को BSE और NSE पर लिस्टिंग के लिए प्रस्तुत किया गया है।

इस बीच ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड के शेयर आज ग्रे मार्केट में मजबूत कीमत पर उपलब्ध हैं। शेयर बाजार एक्सपर्ट्स के अनुसार, ट्रांसरेल लाइटिंग के शेयर आज ग्रे मार्केट में ₹135 के प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

IPO GMP

IPO Date

IPO Price Band

इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी ने ट्रांसरेल लाइटिंग IPO के लिए ₹410 से ₹432 प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है।

IPO Size

पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी का मकसद इस बुक-बिल्ड प्रस्ताव से ₹838.91 करोड़ जुटाना है, जिसमें ₹400 करोड़ फ्रैश शेयरों के इश्यू के लिए हैं।

Allotment Date

शेयर आवंटन की अंतिम तारीख 24 दिसंबर 2024 हो सकती है।

IPO Registrar

लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बुक बिल्ड इश्यू का आधिकारिक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

IPO Lead Managers

INGA Ventures, Axis Capital, HDFC Bank, और IDBI Capital Market Services को सार्वजनिक प्रस्ताव के प्रमुख मैनेजमेंट के रूप में नियुक्त किया गया है।

IPO Listing Date

बुक-बिल्ड इश्यू को BSE और NSE पर लिस्टिंग के लिए प्रस्तावित किया गया है। शेयर लिस्टिंग की संभावित तारीख 27 दिसंबर 2024 है, क्योंकि 25 दिसंबर 2024 को क्रिसमस के उत्सव के कारण स्टॉक मार्केट में छुट्टी होगा।

IPO Review

स्टॉक्सबॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट सागर शेट्टी ने इस बुक बिल्ड इश्यू को 'सब्सक्राइब' टैग देते हुए कहा कि कंपनी ने FY22 से FY24 के बीच मजबूत वित्तीय बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसमें रेवेन्यू में 32.5% CAGR, EBITDA में 51.8% और PAT में 89.8% की वृद्धि रही है। कंपनी FY24 की कमाई के आधार पर ₹22.1x के P/E रेश्यो पर वैल्यूएशन है, जो इंडस्ट्री के औसत P/E से कम है। कंपनी अपने मजबूत बाजार स्थान के कारण उभरते हुए बाजार अवसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार है। इसलिए, हम इस इश्यू के लिए मिडकैप य से लंबी अवधि के नजरिये से 'सब्सक्राइब' रेटिंग की सिफारिश करते हैं।

Lakshmishree Investment and Securities के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस बुक बिल्ड इश्यू को 'सब्सक्राइब' टैग देते हुए कहा कि यह IPO के निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया हासिल करने की उम्मीद है, क्योंकि प्रस्ताव वैल्यू आकर्षक है। इश्यू का उचित मूल्य ₹550 के आसपास है, जो इस IPO को एक आकर्षक पैसा बनाने का विकल्प बनाता है। इसलिए, कम से कम एक बार इस सार्वजनिक प्रस्ताव में आवेदन करना चाहिए ताकि 20-25 प्रतिशत की लिस्टिंग लाभ मिल सके।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।