scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआधा फीसदी की कटौती के बाद अब क्या होगा Nifty में?

आधा फीसदी की कटौती के बाद अब क्या होगा Nifty में?

ब्याज दरों में कटौती की घोषणा के बाद अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखी गई। नैस्डेक में लगभग एक फीसदी की तेजी आई, जबकि एसएंडपी 500 में आधा फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि फेडरल रिजर्व की इस कटौती और 2024 में संभावित आगे की कटौती को लेकर फेड का विश्वास, साथ ही महंगाई पर नियंत्रण का आश्वासन, बाजार के लिए सकारात्मक संकेतक साबित हुआ है। अमेरिकी बाजारों में आई इस तेजी का असर एशियाई और यूरोपीय बाजारों में भी दिखाई दिया।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 19, 2024 08:08 IST

फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में आधा फीसदी की कटौती की घोषणा कर दी है, जो बाजार की उम्मीदों के अनुरूप है। पहले बाजार में चौथाई फीसदी कटौती की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बैठक के समय नज़दीक आते-आते आधा फीसदी की कटौती का अनुमान लगाया जाने लगा। इस फैसले का अमेरिकी बाजारों पर सकारात्मक असर देखा जा रहा है। घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी आई है। अब सवाल ये है कि निफ्टी में क्या होगा? लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि अमेरिकी बाजारों का हाल क्या रहा है

advertisement

अमेरिकी बाजार की स्थिति


ब्याज दरों में कटौती की घोषणा के बाद अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखी गई। नैस्डेक में लगभग एक फीसदी की तेजी आई, जबकि एसएंडपी 500 में आधा फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि फेडरल रिजर्व की इस कटौती और 2024 में संभावित आगे की कटौती को लेकर फेड का विश्वास, साथ ही महंगाई पर नियंत्रण का आश्वासन, बाजार के लिए सकारात्मक संकेतक साबित हुआ है। अमेरिकी बाजारों में आई इस तेजी का असर एशियाई और यूरोपीय बाजारों में भी दिखाई दिया।


हालांकि आंकड़े जो तस्वीर बयान करते है उसके अनुसार, जुलाई 1990 से फरवरी 1994 के बीच फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में कटौती की गई और इस अवधि में निफ्टी में 310 फीसदी की वृद्धि हुई। वहीं, जून 2004 से सितंबर 2007 के बीच दरों में बढ़ोतरी के बावजूद निफ्टी 202 फीसदी बढ़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि दरों में कमी या वृद्धि, दोनों ही स्थितियों में निफ्टी ने अच्छी बढ़त दिखाई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 19, 2024