गजब की तेजी! बैक टू बैक लग रहा है अपर सर्किट, मात्र 2 दिन में 20% दौड़ा हाल ही में लिस्ट हुआ ये शेयर

Upper Circuit: कॉरडेलिया क्रूज़ (Cordelia Cruises) चलाने वाली कंपनी वॉटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड (Waterways Leisure Tourism) के शेयर में आज एक बार फिर से 10% का अपर सर्किट लगा है। यह दूसरा दिन है जब शेयर में यह तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले गुरुवार को भी स्टॉक में 10 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा था।

advertisement

मात्र दो दिन में यह शेयर 20% चढ़ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि 1 जुलाई को यह शेयर अपने IPO प्राइस से करीब 16% के डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ था। एनएसई पर शेयर 681 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि IPO का ऊपरी प्राइस बैंड 808 रुपये था। वहीं, बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 690 रुपये पर हुई, जो IPO कीमत से करीब 14.6% कम है।

Waterways Leisure Share Price

कंपनी का शेयर 10 प्रतिशत के सर्किट के साथ बीएसई और एनएसई पर 807.45 रुपये पर लॉक है। बीएसई पर उपबल्ध डेटा के मुताबिक दोपहर 12:23 बजे तक कंपनी के 2,22,424 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Waterways Leisure Tourism IPO Details

यह आईपीओ 23 जून से 25 जून तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। यह ऑफर पूरी तरह फ्रेश इश्यू था, जिसके जरिए कंपनी 585 करोड़ रुपये जुटाए थे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 769 रुपये से 808 रुपये प्रति शेयर तय किया था और आईपीओ का लॉट साइज 18 शेयरों का रखा गया था।

इस इश्यू को कुल 1.09 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इसमें रिटेल निवेशकों ने सबसे ज्यादा रुचि दिखाई और उनका हिस्सा 3 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ, जबकि संस्थागत निवेशकों (Institutional Investors) की भागीदारी कम रही।

IPO खुलने से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 263.25 करोड़ रुपये जुटाए थे। कंपनी इस इश्यू से मिलने वाली राशि में से 480.01 करोड़ रुपये का उपयोग Baycruise Shipping and Leasing (IFSC) Pvt Ltd को लीज भुगतान के लिए करेगी, जबकि बची हुई रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा।

Waterways Leisure Tourism के बारे में

Waterways Leisure Tourism भारत की प्रमुख घरेलू क्रूज ब्रांड Cordelia Cruises का संचालन करती है। कंपनी देश के तेजी से बढ़ते क्रूज पर्यटन बाजार में एक्टिव है और घरेलू मार्गों के साथ कुछ अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों पर भी लग्जरी क्रूज सेवाएं देती है।

पिछले कुछ साल में Cordelia Cruises ने भारतीय क्रूज पर्यटन क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है और कंपनी इसी बढ़ते बाजार का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।

