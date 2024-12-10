scorecardresearch
Waaree Energies shares में आई बंपर तेजी! एक्सपर्ट्स ने बताया आगे क्या होगा?

Waaree Energies Ltd के शेयर मंगलवार के कारोबार में 7.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3,184.95 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। यह स्टॉक आखिरी बार 4.08 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,092.55 रुपये पर ट्रेड हो रहा था। इस प्राइस पर यह अपने ऑल-टाइम हाई 3,740.75 रुपये से 17.33 प्रतिशत नीचे है, जो 6 नवंबर 2024 को देखा गया था।

Delhi,UPDATED: Dec 10, 2024 12:59 IST

कंपनी ने कहा कि उसने "भारत में रेन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के ऑपरेशन, ग्रोथ और स्वामित्व में लगी एक फेमस कंस्टमर से 1 GW तक के सोलर मॉड्यूल की सप्लाई का ऑर्डर प्राप्त किया है।" सौर मॉड्यूल की आपूर्ति FY 2024-25 और FY 2025-2026 में शुरू होने की योजना है।

Waaree Energies, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विशेष तौर पर अमेरिका को सर्विस देने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसने H1 FY25 में 2.95 प्रतिशत रेवेन्यू वृद्धि और 17.98 प्रतिशत YoY (वर्ष दर वर्ष) प्रॉफिट वृद्धि की सूचना दी है। स्टॉक्सबॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट पलक देवदीगा ने कहा कि हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे इसके वादा किए गए ग्रोथ गाइडेंस को देखते हुए गिरावट पर इसे जोड़ते रहें। 

तकनीकी रूप से, इस काउंटर पर निकट अवधि में सपोर्ट 2,750 रुपये पर देखा जा सकता है। तत्काल रजिस्टेंस 3,200 रुपये के स्तर पर मिल सकता है।

एंजल वन के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट - टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स ओशो कृष्णन ने कहा कि Waaree Energies ने अपने हालिया शिखर स्तरों से सुधार के बाद ट्रैक्शन हासिल करना शुरू किया है। इस काउंटर को 2,750 रुपये पर सपोर्ट मिला है। उच्च स्तर पर, 3,200 रुपये निकट भविष्य में मजबूत रजिस्टेंस प्रतीत होता है।

रिलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस-प्रेसीडेंट (रिटेल रिसर्च) रवि सिंह ने भी इसी तरह के सपोर्ट और रजिस्टेंस स्तरों को दोहराया।

SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एआर रामचंद्रन ने कहा कि Waaree Energies का स्टॉक डेली चार्ट पर बुलिश है, जिसमें 2,750 रुपये पर मजबूत सपोर्ट है। । उन्होंने सुझाव दिया कि यह काउंटर निकट भविष्य में 3,200 रुपये तक पहुंच सकता है। दिसंबर 1990 में कंपनी स्थापित हुई, एक भारतीय सौर पीवी मॉड्यूल निर्माता है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 13.3 GW है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
