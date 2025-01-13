गिरते बाजार में 8 प्रतिशत तक चढ़ा ये स्टॉक, ब्रोकरेज ने कहा आगे भी दमदार रिटर्न की उम्मीद!
Piramal Pharma के शेयर सोमवार 13 जनवरी को 8% से अधिक की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं शेयरों में तीन दिनों की गिरावट का सिलसिला भी टूटा है। आइये जानते हैं कि गिरते बाजार में इस कंपनी के शेयरों ने बढ़त कैसे हासिल की।
Piramal Pharma के शेयर सोमवार 13 जनवरी को 8% से अधिक की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं शेयरों में तीन दिनों की गिरावट का सिलसिला भी टूटा है। आइये जानते हैं कि गिरते बाजार में इस कंपनी के शेयरों ने बढ़त कैसे हासिल की।
यह शेयर पिछले 6 हफ्तों में शेयर का सबसे बड़ा उछाल है। शेयरों में पिछले तीन ट्रेडिंग सत्रों में 12% की गिरावट आई थी। पिछले 9 ट्रेडिंग सत्रों में से सिर्फ दो बार, जिसमें सोमवार भी शामिल है, शेयरों में बढ़त देखने को मिली है।
दिसंबर में 1% की गिरावट से पहले पिरामल फार्मा के शेयरों में 7 महीने की लगातार बढ़त देखने को मिली थी। अब तक जनवरी के पहले कुछ दिनों में शेयर 10% गिर चुके हैं, जो मार्च 2023 के बाद से इसका सबसे खराब मंथली प्रदर्शन है।
पिछले हफ्ते ब्रोकर फर्म जेफरीज ने स्टॉक पर अपनी "खरीद" रेटिंग बनाए रखी थी लेकिन इसका टारगेट प्राइस ₹260 से बढ़ाकर ₹310 कर दिया था। उनका मानना है कि पिरामल फार्मा 2025 के कैलेंडर साल में अपनी गति बनाए रखेगा, खासकर कोंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग (CDMO) क्षेत्र में बढ़त के कारण।
जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कंपनी ऑपरेशन में मजबूती के साथ मार्जिन विस्तार भी कर सकती है। पिरामल फार्मा पर कवर करने वाले सभी 10 विश्लेषकों की "खरीद" रेटिंग है। JM Financial ने स्टॉक का सबसे हाई टारगेट प्राइस ₹340 रखा है।
पिरामल फार्मा के शेयर ₹238.55 पर 7.7% अधिक ट्रेड हो रहे हैं। सोमवार के उछाल के बाद स्टॉक का मार्केट कैप ₹30,000 करोड़ के स्तर के ऊपर फिर से आ गया है। हालांकि, स्टॉक वर्तमान में लॉन्ग-टर्म ASM फ्रेमवर्क के स्टेज 1 में है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।