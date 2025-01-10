रोज गिर रहा ये एनर्जी स्टॉक , कभी निवेशकों को हुआ था जबरदस्त फायदा पर अब सिर्फ नुकसान

Suzlon Share Price Target: साल 2024 में सुजलॉन एनर्जी के शेयर फोकस में थे। कंपनी के शेयर ने साल 2024 में शानदार रिटर्न दिया था। हालांकि, साल 2025 में कंपनी के स्टॉक में गिरावट आई है। साल के शुरू होने के बाद से रोज सुजलॉन एनर्जी शेयर गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर हैं, वह नुकसान का सामना कर रहे हैं।

क्या है शेयर का हाल?

सुजलॉन एनर्जी के शेयर अपने ऑल-टाइम हाई से काफी गिर गए हैं। कंपनी के शेयर की कीमत 60 रुपये से कम हो गई हैं। सुजलॉन एनर्जी का 52-वीक-हाई 86 रुपये है। आज कंपनी के शेयर करीब साढ़े तीन फीसदी की गिरावट के साथ 57.94 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। शेयरों में लगातार हो रही गिरावट से निवेशकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

शेयर की परफॉर्मेंस (Suzlon Share Performance)

सुजलॉन एनर्जी शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के स्टॉक ने पिछले पांच साल में 2000 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बीते एक साल में कंपनी के स्टॉक में 33.04 फीसदी की तेजी आई है।

क्या है शेयर प्राइस टारगेट (Suzlon Share Price Target)

कई ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी के शेयर पर प्राइस टारगेट को अपग्रेड किया है। StoxBox के CFTe, सीनियर तकनीकी विश्लेषक अमेय रणदीव के अनुसार वर्ष 2024 में शानदार मल्टीबैगर प्रदर्शन ₹37 से ₹84 तक की रैली के बाद स्टॉक अब करेक्शन मोड में है।

Choice Broking के डेरिवेटिव विश्लेषक हार्दिक मटालिया ने कहा कि सुजलॉन 59 रुपये के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी बाजार में हो रही बिकवाली का सामना कर रहा है। शेयर में आई गिरावट के बावजूद सुजलॉन में मूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है।

मार्केट एक्सपर्ट ने सुझाव दिया है कि जिन निवेशकों के पास 54 रुपये स्तर पर स्टॉप-लॉस बनान चाहिए ताकि जोखिम को मैनेज किया जा सके।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।