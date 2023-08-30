सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में तीसरे सत्र में लगा अपर सर्किट

सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर आज लगातार तीसरे सत्र में 5% के ऊपरी सर्किट में अटके हुए हैं। सुजलॉन एनर्जी का शेयर आज लगातार तीसरे सत्र में 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बीएसई पर चालू सत्र में यह 4.99% बढ़कर 25.89 रुपये पर पहुंच गया। सोमवार (28 अगस्त, 2023) को बीएसई पर सुजलॉन एनर्जी के शेयर 4.95% बढ़कर 23.49 रुपये पर पहुंच गए, जो 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर है। यह उस सत्र में उसी स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार के सत्र में, बीएसई पर सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 4.98% बढ़कर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 24.66 रुपये पर पहुंच गया। लगातार दूसरे सत्र में स्टॉक 5% के ऊपरी सर्किट में फंसा रहा। चालू सत्र में भी यह शेयर लगातार तीसरे दिन 5% के अपर सर्किट में फंसा हुआ है।

सुजलॉन एनर्जी के प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक, आदित्य गग्गर ने कहा, "सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने अब तक 7 रुपये से शानदार तेजी देखी है और वर्तमान में, स्टॉक उच्च समय सीमा में एक बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का। संकेतक एक मजबूत गति की उपस्थिति दिखा रहे हैं और ब्रेकआउट के मामले में, लक्ष्य 39.35 रुपये है।

बाजार विशेषज्ञ रवि सिंह ने कहा, "सुजलॉन एनर्जी के शेयरों ने 20 रुपये के अपने समर्थन स्तर से ऊपर कारोबार किया है। आरएसआई ओवरबॉट क्षेत्र में है और अल्पकालिक चलती औसत मौजूदा प्रवृत्ति का समर्थन करते हुए कीमतों से नीचे कारोबार कर रही है। दैनिक और साप्ताहिक चार्ट पैटर्न निकट अवधि में 27 रुपये के स्तर के लक्ष्य के लिए एक मजबूत रैली का सुझाव दे रहा है।