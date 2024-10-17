BEL, Crompton समेत कई स्टॉक में तेजी की तैयारी! जानिए नए टारगेट्स

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBEL, Crompton समेत कई स्टॉक में तेजी की तैयारी! जानिए नए टारगेट्स

बाजार में पॉजिटिव नजरिये के साथ सतर्कता बरतने और निवेशकों को फोमो (FOMO) से बचने की सलाह ब्रोकरेज फर्म Prabhudas Lilladher ने दी है। इसके साथ ही सितंबर 2026 के लिए निफ्टी के मामले के लक्ष्य को 26,820 से बढ़ाकर 27,867 कर दिया है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 17, 2024 08:00 IST

ब्रोकरेज ने नोट जारी किया है। फर्म ने कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, पोर्ट्स, EMS, अस्पताल, टूरिज्म, न्यू एनर्जी, ई-कॉमर्स और टेलीकॉम को सही वैल्यूएशन पर उभरती थीम के रूप में उजागर किया है। साथ ही कुछ स्टॉक पर बुलिश नजरिये के साथ खरीदारी की भी सलाह दी है।

Crompton Consumer

प्रभुदास लिलाधरने क्रॉम्पटन पर खरीद की सलाह दी है। इसका टारगेट प्राइस ₹536 है। यह Electronic Consumer Durables (ECD) सेक्टर्स में कई मौके नजर आ रहे हैं। इसकी भौगोलिक पहुंच और प्रोडक्ट कैटेगरी का विस्तार करने की योजना में सुधार और लागत में कटौती के लिए सोर्सिंग और इन-हाउस निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के कारण है। वित्तीय वर्ष 2024-2027 में क्रॉम्पटन के रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट के 13.2%, 20.5% और 24.9% की CAGR की उम्मीद कर रहा है।

Bharat Electronics 

प्रभुदास लिलाधर ने अपने नोट में लिखा है कि BEL लॉन्ग टर्म के नजरिये से अच्छी ऑर्डर बैकलॉग, अगले दो सालों में लगभग ₹50,000 करोड़ के डिफेंस पाइपलाइन प्रोजेक्ट और सिविल एविशन, इंफ्राक्ट्रक्चर, रेल और मेट्रो जैसे नॉन डिफेंस सेक्टर्स में डायवर्सिफिकेशन के कारण मजबूत बने हुए हैं, जिसमें भारतीय रेलवे को कवच की सप्लाई के लिए 5 से 6  साल का अवसर शामिल है। इस हिसाब से BEL वित्तीय वर्ष 2024-2026 में रेवेन्यू और एडजस्टेड प्रॉफिट का CAGR 17.6% और 17.3% होगा। ब्रोकरेज ने कहा कि हालिया सुधार लंबी अवधि के फायदेमंद होगा।

Cyient 

कंपनी के हालिया अधिग्रहणों में  Citec, Celfineet और Grit consulting ने पौधों की इंजीनियरिंग, नए एनर्जी इंजीनियरिंग और कम्यूनिकेशन में हाई ग्रोथ सेक्टर्स में अपनी पेशकशों को और बढ़ाया है। हालिया आर्थिक चुनौतियों के बावजूद ब्रोकरेज वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 में व्यापक स्तर पर सुधार की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि मैक्रो वातावरण और अमेरिका, यूके और यूरोप में केंद्रीय बैंकों की नीतियों में सुधार हो रहा है। इसने साइंट के वैल्यूएशन को फायदा मिलेगा।

JB Chemicals & Pharma 

प्रभुदास लिलाधर का मानना है कि जेबी कैमिकल्स & फार्मा अपने विरासती ब्रांडों के भौगोलिक विस्तार, MR प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी और अपने Razel, Azmarda और Sanzyme फ्रैंचाइजी के विस्तार के आधार पर मजबूत घरेलू बाजार वृद्धि को बनाए रखेगा। निर्यात बाजार में उभरते अवसरों को स्केल करने के प्रयासों ने इसे विकास की संभावनाओं को सवार करने में फायदा मिलेगा। यह वित्तीय वर्ष 2024-2027 में EBITDA और EPS CAGR का 18% और 23.5% का उम्मीद कर रहा है।

Safari Industries 

प्रभुदास लिलाधर को उम्मीद है कि लगैज बनाने वाली कंपनी की आय बढ़ेगी क्योंकि इसकी मांग त्यौहार के चलते वापस बढ़ने के लिए तैयार है, जबकि पिछले क्वार्टर में गर्मी की लहर के कारण दिक्कत हुई थी। हालांकि, कंपनी से उम्मीद है कि कॉम्पिटेटिव प्रैशर बने रहने के कारण मार्जिन दबाव में रहेंगे। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि सफारी की बिक्री वित्तीय वर्ष 2024-2026 में 21% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से बढ़ेगी, और नए प्लांट से अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Oct 17, 2024