2 से बढ़कर 1409 रुपए पर पहुंचा शेयर, इन 8 Small Cap stocks ने बनाया मालामाल!

बाजार डेटा के विश्लेषण से यह पता चला है कि कम से कम 8 स्मॉल-कैप स्टॉक्स ने पिछले चार सालों में शानदार रिटर्न दिए हैं, जो उनकी वेल्थ क्रिएशन को साबित करते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी से लेकर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग तक, कुछ स्मॉल-कैप स्टॉक्स ने जनवरी 2021 से अब तक 10,000% से ज्यादा की बढ़त दिखाई है।

Diamond Power Infrastructure

इस शेयर ने 1,07,018% के रिटर्न के साथ लिस्ट में टॉप पर है। कंपनी के शेयर 1 जनवरी 2021 को ₹0.14 से बढ़कर 1 जनवरी 2025 को ₹154.25 हो गए। यह बढ़त दिखाती है कि अगर किसी ने इस स्टॉक में ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो अब वह ₹10.71 करोड़ तक पहुंच गया होता। कंपनी ने FY24 में ₹343.37 करोड़ का स्टैंडअलोन ग्रॉस सेल्स दर्ज किया, जो पिछले साल ₹15.46 करोड़ था। वहीं कंपनी का टैक्स के बाद लाभ ₹17.03 करोड़ बढ़कर ₹42.88 करोड़ के नुकसान से उलट गया।

Waaree Renewable Technologies

इस लिस्ट में दूसरे नंबर वारी रेन्यूएबल है। इस स्टॉक ने 51,433% की बढ़त हासिल की और ₹2.74 से बढ़कर ₹1,409.95 हो गया।

इसके अलावा Integrated Industries का शेयर 329 गुना, Sejal Glass का शेयर 145 गुना, Trishakti Industries का शेयर 124 गुना, NIBE का शेयर 112 गुना, Lloyds Metals & Energy का शेयर 105 गुना और Polo Queen Industrial & Fintech का शेयर 104 गुना बढ़ा है।

इसके आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि इस लेख में बताए गए स्टॉक्स केवल जानकारी के मकसद से हैं।

नए साल में निवेशकों को कौन से सेक्टर से अच्छा रिटर्न मिल सकता है? इस सवाल पर Bonanza Portfolio के Vice-President Achin Goel का कहना है कि 2025 में उन सेक्टर्स से मजबूत रिटर्न मिलने की संभावना है जिनमें रियल एस्टेट, जो सरकार की सस्ती आवास और शहरीकरण योजनाओं के जरिए प्रेरित है। इसके साथ ही पावर सेक्टर, जो रेन्यूएबल एनर्जी में वृद्धि से फायदा हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो $1.4 ट्रिलियन के निवेश योजना से समर्थित है और बैंकिंग, जो बेहतर एसेट क्वालिटी और बढ़ती लोन गतिविधि के साथ प्रॉफिटिबिलिटी बढ़ाने की संभावना रखता है।

Achin Goel का कहना है कि इन सेक्टर्स में संभावना दिखाई देती है, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहकर विविध पोर्टफोलियो बनाए रखने चाहिए ताकि वे संभावित आर्थिक उतार-चढ़ाव से निपट सकें। वहीं SMC Global Securities के Director और CEO अजय गर्ग का कहना है कि BFSI, FMCG और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स 2025 में शानदार रिटर्न दे सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।