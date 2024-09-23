scorecardresearch
SpiceJet के शेयरों ने भरी उड़ान, जानिए क्यों टूट पड़े निवेशक?

लो कॉस्ट एयरलाइन SpiceJet के शेयर ऊंची उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। इंट्रा डे के दौरान शेयरों में 10 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला। आइये जानते हैं आखिर स्टॉक में तेजी क्यों आई?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 23, 2024 13:17 IST
Multibagger stock


लो कॉस्ट एयरलाइन SpiceJet के शेयर ऊंची उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। इंट्रा डे के दौरान शेयरों में 10 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला। स्टॉक अपने 52 वीक हाई 79.90 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। आइये जानते हैं आखिर स्टॉक में तेजी क्यों आई?

क्यों भागा स्टॉक?
घरेलू एयरलाइन कंपनी SpiceJet ने QIP (Qualified Insttituational Placement) के जरिए 3,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। जिसके चलते कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखे को मिली है। शुरुआती कारोबार में स्टॉक 10% तक चढ़ गए। आपको बता दें कि कंपनी नकदी संकट से जूझ रही है, ऐसे में फंड जुटाने की खबर ने निवेशकों के बीच पॉजिटिव सेंटीमेंट्स पैदा किए हैं। 

मैनेजमेंट ने क्या कहा?
स्पाइसजेट की ओर से बयान भी जारी किया गया है, जिसमें QIP 16 सितंबर को खुला और 18 सितंबर को बंद हुआ। इसमें योग्य निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया के साथ काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है। फंड जुटाने की संभावनाओं में मजबूती विश्वास को दर्शाता है। कंपनी ने कहा कि 3,000 करोड़ रुपये के अलावा कंपनी को कुछ वक्त पहले भी 736 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम भी मिली. इससे उसकी वित्तीय स्थिरता और एक्सपेंशन प्लान को और बढ़ावा मिलेगा।

अगर आप मंथली एविएशन डाटा को देखें तो SpiceJet का मार्केट शेयर जुलाई में 3.1% गिर गया है। वित्तीय संकट के चलते कंपनी के पीछे कई बड़े कदम उठाए जिसमें 150 केबिन क्रू को Leave Without Pay (LWP) पर भेज दिया। इसके अलावा ऑपरेशन नेटवर्क में परेशानी चलते दुबई के रुट को भी हटा दिया। एयरलाइन ने अप्रैल 2020 से अगस्त 2023 तक 135 करोड़ रुपये से अधिक का 
Provident Fund Payment नहीं किया है। स्पाइसजेट के ऊपर 15 सितंबर तक कुल  बकाया 601.5 करोड़ रुपये था।

स्टॉक की चाल को देखें तो एक साल में निवेशकों को पैसा लगभग डबल हुआ है तो वहीं इसी दौरान सेंसेक्स 28 प्रतिशत बढ़ा है। इस साल की शुरुआत से अब तक के रिटर्न देखें तो सेंसेक्स 17% बढ़ा है तो वहीं  SpiceJet के शेयर में 16% का उछाल आया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
