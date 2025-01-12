FIIs को लेकर फिर आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानिए कहां खरीदारी और बिकवाली?

अक्टूबर और नवम्बर में लगभग 14 बिलियन डॉलर की कीमत के शेयरों की बिक्री करने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FIIs) दिसंबर 2024 में भारतीय शेयरों के शुद्ध खरीदार बन गए। इस महीने में विदेशी निवेशकों ने 1.83 बिलियन डॉलर की कीमत के शेयर खरीदे।

NSDL से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि अन्य दिसंबर में उन्होंने अधिक IT शेयर खरीदे, जबकि तेल और गैस शेयरों में $1.3 बिलियन की बिक्री की है। FIIs ने अपनी स्थिति रियल एस्टेट, हेल्थकेयर और कैपिटल गुड्स में भी बढ़ाई है।

इस महीने में FPIs ने $1.1 बिलियन की कीमत के IT शेयर खरीदे, इसके बाद रियल एस्टेट ($562 मिलियन) और हेल्थकेयर ($442 मिलियन) का स्थान रहा। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि विदेशी निवेशकों ने कैपिटल गुड्स और वित्तीय सेवाओं के शेयरों में $368 मिलियन का निवेश किया। जहां तक बिक्री का सवाल है, उन्होंने ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टरों में $513 मिलियन और $327 मिलियन के शेयर बेचे।

दिलचस्प बात यह है कि IT शेयरों में खरीदी दिसंबर तिमाही की Q3 घोषणा से ठीक पहले हुई है। FIIs का IT क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा निवेश है, इसके बाद वित्तीय सेवाएं हैं। ये दोनों क्षेत्र उनके भारत में नेट निवेश का 40% हिस्सा बनाते हैं।

फिर भी FIIs ने 2024 के अधिकांश समय में भारतीय शेयरों में बिक्री की है, जिससे धीमी प्रॉफिट ग्रोथ और उच्च वैल्यूएशन को कारण बताया गया। Nifty50 अपने एक साल के फॉरवर्ड एर्निंग्स के मुकाबले 19.4 गुना पर कारोबार कर रहा है, जबकि कोरिया के लिए यह 8.6x और ताइवान TAIEX के लिए 16x है। ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार, चीनी CSI 300 इंडेक्स का वैल्यूएशन 12.3x है।

मॉर्गन स्टेनली इंडिया के एमडी रिधम देसाई का मानना है कि दिसंबर तिमाही की अर्निंग ग्रोथ मिड सिग्नल डिजिट में होगी, क्योंकि शीर्ष स्तर पर वृद्धि कमजोर है। उनका कहना है कि हमें विश्वास है कि आय की स्थिति सुधार बना हुआ है और यह सहमति अनुमानों से आगे रहेगा। मॉर्गन स्टेनली ने आय सीजन में बड़े निजी बैंकों, चयनित उपभोक्ता, औद्योगिक शेयरों और आईटी सेवाओं के शेयरों पर दांव लगाया है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयर शुक्रवार के कारोबार में लगभग 6% बढ़े, क्योंकि IT दिग्गज ने ग्राहकों के जरिए डिस्क्रिशनी खर्च में वृद्धि के बारे में आत्मविश्वास जताया, जबकि दिसंबर तिमाही की आय विश्लेषकों के अनुमान से कम रही। Nifty IT इंडेक्स शुक्रवार को 3.4% बढ़ा, जो दो महीने में इसकी सबसे बड़ी दिन की बढ़त थी।

दिसंबर 2024 के अंत तक, FIIs की एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन (AUC) $831 बिलियन रही, जो देश के शेयर बाजार का 16% है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।