Varroc Engineering के शेयर 17% चढ़ गए, जानिए वजह

ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर गुरुवार के कारोबार में 17 फीसदी चढ़ गए, जब कंपनी ने जून तिमाही के लिए मुनाफे में 37.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। वैरोक इंजीनियरिंग ने मार्च में 40 करोड़ रुपये के मुनाफे के मुकाबले 55 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया और एक साल पहले की तिमाही में 3.9 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

तिमाही के लिए वैरोक की बिक्री सालाना आधार पर 10.4 प्रतिशत बढ़कर 1,805.70 करोड़ रुपये हो गई, जो उद्योग से आगे थी क्योंकि तिमाही में ईवी खिलाड़ियों की आपूर्ति में तेजी आई। कंपनी ने कहा कि बिजनेस मिक्स, प्रोत्साहन और ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण एबिटा मार्जिन सालाना 8.2 फीसदी से 180 आधार अंक बढ़कर 10 फीसदी हो गया।

विकास के बाद, बीएसई पर स्टॉक 17.15 प्रतिशत उछलकर 401.60 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया।वैरोक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, पॉलीमर, मेटालिक, आफ्टर-मार्केट प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। "ऑटोमोबाइल क्षेत्र की गति को जारी रखने के लिए चालू मानसून और त्योहारी सीज़न महत्वपूर्ण होंगे।हम वॉल्यूम में सुधार के बारे में सतर्क रूप से आशावादी हैं।