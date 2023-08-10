scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारVarroc Engineering के शेयर 17% चढ़ गए, जानिए वजह

Varroc Engineering के शेयर 17% चढ़ गए, जानिए वजह

तिमाही के लिए वैरोक की बिक्री सालाना आधार पर 10.4 प्रतिशत बढ़कर 1,805.70 करोड़ रुपये हो गई, जो उद्योग से आगे थी क्योंकि तिमाही में ईवी खिलाड़ियों की आपूर्ति में तेजी आई। कंपनी ने कहा कि बिजनेस मिक्स, प्रोत्साहन और ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण एबिटा मार्जिन सालाना 8.2 फीसदी से 180 आधार अंक बढ़कर 10 फीसदी हो गया।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 10, 2023 11:51 IST
Varroc Engineering के शेयर 17% चढ़ गए, जानिए वजह
Varroc Engineering के शेयर 17% चढ़ गए, जानिए वजह

ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर गुरुवार के कारोबार में 17 फीसदी चढ़ गए, जब कंपनी ने जून तिमाही के लिए मुनाफे में 37.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। वैरोक इंजीनियरिंग ने मार्च में 40 करोड़ रुपये के मुनाफे के मुकाबले 55 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया और एक साल पहले की तिमाही में 3.9 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

advertisement

तिमाही के लिए वैरोक की बिक्री सालाना आधार पर 10.4 प्रतिशत बढ़कर 1,805.70 करोड़ रुपये हो गई, जो उद्योग से आगे थी क्योंकि तिमाही में ईवी खिलाड़ियों की आपूर्ति में तेजी आई। कंपनी ने कहा कि बिजनेस मिक्स, प्रोत्साहन और ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण एबिटा मार्जिन सालाना 8.2 फीसदी से 180 आधार अंक बढ़कर 10 फीसदी हो गया।

विकास के बाद, बीएसई पर स्टॉक 17.15 प्रतिशत उछलकर 401.60 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया।वैरोक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, पॉलीमर, मेटालिक, आफ्टर-मार्केट प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। "ऑटोमोबाइल क्षेत्र की गति को जारी रखने के लिए चालू मानसून और त्योहारी सीज़न महत्वपूर्ण होंगे।हम वॉल्यूम में सुधार के बारे में सतर्क रूप से आशावादी हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 10, 2023