Reliance, M&M में खरीदारी से सेंसेक्स 250 अंक से अधिक चढ़ा

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स विशेष रूप से मजबूत आय गति के साथ बाहर रहे।" एशियाई बाजारों में, शंघाई और हांगकांग ने लाभ दर्ज किया, जबकि सियोल और निक्केई लाल रंग में बंद हुए। यूरोपीय बाजार नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 17, 2024 18:36 IST
ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स विशेष रूप से मजबूत आय गति के साथ बाहर रहे।

शुक्रवार को प्रमुख शेयर सूचकांक M&M, Reliance Industries  और ITC में खरीदारी से शुरुआती निचले स्तरों से सूचकांकों में सुधार आया और शेयर बाजार में तेजी आई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 253.31 अंक या 0.34 प्रतिशत चढ़कर 73,917.03 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 62.25 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 22,466.10 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स चार्ट

सेंसेक्स चार्ट पर एमएंडएम सबसे ज्यादा 5.97% चढ़ा, उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्रा सीमेंट, कोटक बैंक, आईटीसी और एनटीपीसी का स्थान रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.73% बढ़कर 2,871 रुपये पर बंद हुआ। इसके विपरीत टीसीएस, एचसीएल टेक, एचयूएल, नेस्ले इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, विप्रो और इंफोसिस के शेयर गिरने लगे।

ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स

Geojit Financial Services के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स विशेष रूप से मजबूत आय गति के साथ बाहर रहे।" एशियाई बाजारों में, शंघाई और हांगकांग ने लाभ दर्ज किया, जबकि सियोल और निक्केई लाल रंग में बंद हुए। यूरोपीय बाजार नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को रात भर के कारोबार में वॉल स्ट्रीट हरे रंग में बंद हुआ। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.25 फीसदी बढ़कर 83.48 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 776.49 करोड़ रुपये के इक्विटी बेचे। गुरुवार को बीएसई बेंचमार्क 676.69 अंक या 0.93 फीसदी चढ़कर 73,663.72 पर बंद हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 17, 2024