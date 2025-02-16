Sensex Companies MCap: सेंसेक्स की टॉप 10 में से 8 कंपनियों का संयुक्त एमकैप 2 लाख करोड़ रुपये घटा! RIL टॉप लूजर

Sensex Companies MCap: बीते कारोबारी हफ्ते शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में से एक सेंसेक्स की, मार्केट कैप (MCap) के लिहाज से, टॉप 10 में से 8 कंपनियों का संयुक्त एमकैप 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कम हुआ है। इस गिरावट में सबसे अधिक नुकसान मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance Industries (RIL) को हुआ है।

इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बीते शुक्रवार लगातार 8वें कारोबारी दिन गिरकर बंद हुए थे। पिछले आठ कारोबारी दिनों में, बीएसई 2,644.6 अंक या 3.36 प्रतिशत गिरा और निफ्टी 810 अंक या 3.41 प्रतिशत गिरा है।

इन कंपनियों का गिरा एमकैप

पिछले हफ्ते Reliance Industries, Tata Consultancy Services (TCS), HDFC Bank, Infosys, State Bank of India, Hindustan Unilever, Bajaj Finance और ITC का एमकैप 2,03,952.65 करोड़ रुपये गिरा है।

इन कंपनियों का बढ़ा एमकैप

पिछले हफ्ते सिर्फ सिर्फ Bharti Airtel और ICICI Bank का एमकैप बढ़ा।

किस कंपनी का कितना कम हुआ एमकैप?

Reliance Industries का एमकैप पिछले हफ्ते 67,526.54 करोड़ रुपये गिरकर 16,46,822.12 करोड़ रुपये रहा।



Tata Consultancy Services (TCS) का एमकैप पिछले हफ्ते 34,950.72 करोड़ रुपये गिरकर 14,22,903.37 करोड़ रुपये रहा।



HDFC Bank का एमकैप पिछले हफ्ते 28,382.23 करोड़ रुपये गिरकर 12,96,708.35 करोड़ रुपये रहा।



ITC का एमकैप पिछले हफ्ते 25,429.75 करोड़ रुपये गिरकर 5,13,699.85 करोड़ रुपये रहा।



Infosys का एमकैप पिछले हफ्ते 19,287.32 करोड़ रुपये गिरकर 7,70,786.76 करोड़ रुपये रहा।



State Bank of India (SBI) का एमकैप पिछले हफ्ते 13,431.55 करोड़ रुपये गिरकर 6,44,357.57 करोड़ रुपये रहा।



Hindustan Unilever का एमकैप पिछले हफ्ते 10,714.14 करोड़ रुपये गिरकर 5,44,647 करोड़ रुपये रहा।



Bajaj Finance का एमकैप पिछले हफ्ते 4,230.4 करोड़ रुपये गिरकर 5,20,082.42 करोड़ रुपये रहा।

किस कंपनी का कितना बढ़ा एमकैप?

Bharti Airtel का एमकैप पिछले हफ्ते 22,426.2 करोड़ रुपये बढ़कर 9,78,631.54 करोड़ रुपये रहा।



ICICI Bank का एमकैप पिछले हफ्ते 1,182.57 करोड़ रुपये बढ़कर 8,88,815.13 करोड़ रुपये रहा।

