Sensex Companies MCap: सेंसेक्स की टॉप 10 में से 8 कंपनियों का संयुक्त एमकैप 2 लाख करोड़ रुपये घटा! RIL टॉप लूजर

Newsशेयर बाज़ारSensex Companies MCap: सेंसेक्स की टॉप 10 में से 8 कंपनियों का संयुक्त एमकैप 2 लाख करोड़ रुपये घटा! RIL टॉप लूजर

इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बीते शुक्रवार लगातार 8वें कारोबारी दिन गिरकर बंद हुए थे। पिछले आठ कारोबारी दिनों में, बीएसई 2,644.6 अंक या 3.36 प्रतिशत गिरा और निफ्टी 810 अंक या 3.41 प्रतिशत गिरा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 16, 2025 12:00 IST
Sensex Companies MCap
Sensex Companies MCap: बीते कारोबारी हफ्ते शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में से एक सेंसेक्स की, मार्केट कैप (MCap) के लिहाज से, टॉप 10 में से 8 कंपनियों का संयुक्त एमकैप 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कम हुआ है। इस गिरावट में सबसे अधिक नुकसान मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance Industries (RIL) को हुआ है। 

इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बीते शुक्रवार लगातार 8वें कारोबारी दिन गिरकर बंद हुए थे। पिछले आठ कारोबारी दिनों में, बीएसई 2,644.6 अंक या 3.36 प्रतिशत गिरा और निफ्टी 810 अंक या 3.41 प्रतिशत गिरा है। 

इन कंपनियों का गिरा एमकैप

पिछले हफ्ते Reliance Industries, Tata Consultancy Services (TCS), HDFC Bank, Infosys, State Bank of India, Hindustan Unilever, Bajaj Finance और ITC का एमकैप 2,03,952.65 करोड़ रुपये गिरा है। 

इन कंपनियों का बढ़ा एमकैप

पिछले हफ्ते सिर्फ सिर्फ Bharti Airtel और  ICICI Bank का एमकैप बढ़ा। 

किस कंपनी का कितना कम हुआ एमकैप?

  • Reliance Industries का एमकैप पिछले हफ्ते 67,526.54 करोड़ रुपये गिरकर 16,46,822.12 करोड़ रुपये रहा। 
     
  • Tata Consultancy Services (TCS) का एमकैप पिछले हफ्ते 34,950.72 करोड़ रुपये गिरकर 14,22,903.37 करोड़ रुपये रहा।
     
  • HDFC Bank  का एमकैप पिछले हफ्ते 28,382.23 करोड़ रुपये गिरकर 12,96,708.35 करोड़ रुपये रहा।
     
  • ITC का एमकैप पिछले हफ्ते 25,429.75 करोड़ रुपये गिरकर 5,13,699.85 करोड़ रुपये रहा।
     
  • Infosys का एमकैप पिछले हफ्ते 19,287.32  करोड़ रुपये गिरकर 7,70,786.76 करोड़ रुपये रहा।
     
  • State Bank of India (SBI) का एमकैप पिछले हफ्ते 13,431.55  करोड़ रुपये गिरकर 6,44,357.57 करोड़ रुपये रहा।
     
  • Hindustan Unilever का एमकैप पिछले हफ्ते 10,714.14  करोड़ रुपये गिरकर 5,44,647 करोड़ रुपये रहा।
     
  • Bajaj Finance का एमकैप पिछले हफ्ते 4,230.4  करोड़ रुपये गिरकर 5,20,082.42 करोड़ रुपये रहा।

किस कंपनी का कितना बढ़ा एमकैप?

  • Bharti Airtel का एमकैप पिछले हफ्ते 22,426.2 करोड़ रुपये बढ़कर 9,78,631.54 करोड़ रुपये रहा। 
     
  • ICICI Bank का एमकैप पिछले हफ्ते 1,182.57 करोड़ रुपये बढ़कर 8,88,815.13 करोड़ रुपये रहा। 

सेंसेक्स के टॉप 10 कंपनियों की रैंकिंग

  1. Reliance Industries
     
  2. TCS
     
  3. HDFC Bank
     
  4. Bharti Airtel
     
  5. ICICI Bank
     
  6. Infosys
     
  7. State Bank of India
     
  8. Hindustan Unilever
     
  9. Bajaj Finance
     
  10. ITC

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 16, 2025