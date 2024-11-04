scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारReliance Jio पर आ गई सबसे बड़ी खबर

रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख अंबानी ने 2019 में कहा था कि रिलायंस Jio और रिलायंस रिटेल दोनों का आईपीओ पांच वर्षों के भीतर आएगा, लेकिन इसके बाद से इस पर कोई ठोस समयरेखा नहीं दी गई है।

Nov 4, 2024

मुकेश अंबानी अपनी दूरसंचार कंपनी Jio का आईपीओ 2025 में मुंबई में लिस्ट करने की योजना बना रहे हैं, जिसका मूल्यांकन विश्लेषकों ने $100 बिलियन से अधिक किया है। हालांकि, उनके रिटेल यूनिट का आईपीओ इस योजना के बाद ही लाया जाएगा। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि साल 2025 में आईपीओ आने की पूरी संभावना है।

Jio IPO 2025 में होगा लॉन्च, लेकिन रिटेल IPO में होगी देरी

सूत्रों के अनुसार, रिलायंस ने Jio का आईपीओ 2025 में लाने की योजना बनाई है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि अब उसका व्यवसाय और राजस्व स्थिर हो चुका है और भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी के रूप में इसकी स्थिति मजबूत है, जिसमें 479 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हालांकि, रिटेल यूनिट का आईपीओ 2025 के बाद ही लाने की योजना है क्योंकि कंपनी पहले कुछ आंतरिक परिचालन समस्याओं को हल करना चाहती है।

रिलायंस Jio की बड़ी योजना और भविष्य की प्रतिस्पर्धा

रिलायंस Jio का लक्ष्य 2025 में भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करना है, जो इस वर्ष का $3.3 बिलियन का हुंडई इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। Jio, जो Google और Meta का भी समर्थन प्राप्त है, ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए Nvidia के साथ साझेदारी की है और अगर एलन मस्क भारत में अपना Starlink इंटरनेट सर्विस लॉन्च करते हैं तो Jio उससे भी प्रतिस्पर्धा करेगा।

रिटेल यूनिट, जो भारत के सबसे बड़े ग्रॉसरी स्टोर नेटवर्क का संचालन करती है, में कुछ परिचालन मुद्दों को पहले ठीक करने की जरूरत है। तेजी से विस्तार के कारण कुछ ब्रिक-एंड-मोर्टार स्टोर्स ने पिछले वर्षों में घाटा दर्ज किया है। रिलायंस रिटेल ने फैशन, ग्रॉसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोरों में विविधता लाई है और हाल के वर्षों में ई-कॉमर्स में भी कदम रखा है ताकि Amazon जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की जा सके। यह अब क्विक कॉमर्स में भी तेजी से विस्तार कर रहा है, जहां 10 मिनट में उत्पादों की डिलीवरी दी जा रही है।

जुलाई-सितंबर तिमाही में रिलायंस रिटेल की बिक्री में 1.1% की गिरावट आई, जो पिछले तीन वर्षों में पहली तिमाही गिरावट रही। ऐसा माना जा रहा है कि तेजी से बढ़ रहे क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स के चलते रिलायंस रिटेल के सुपरमार्केट बिक्री में दबाव देखा जा रहा है।

रिलायंस ने हाल के वर्षों में Jio प्लेटफार्म्स में 33% और रिटेल यूनिट में लगभग 12% हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों को बेची है, जिसमें क्रमशः $17.84 बिलियन और $7.44 बिलियन की राशि जुटाई गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 4, 2024