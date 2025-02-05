PSU Share: Railway Stock में जबरदस्त उछाल, इस कंपनी को मिला 404 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर
रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखी गई। बुधवार को शुरुआती कारोबार में यह शेयर 4% तक चढ़ गया। दरअसल, कंपनी को ईस्ट कोस्ट रेलवे से 404 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला है, जिसके बाद निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई।
क्या है नया प्रोजेक्ट?
RVNL ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि कोरापुट-सिंगापुर रोड डबलिंग प्रोजेक्ट के तहत उसे यह ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट में 27 प्रमुख पुलों का निर्माण शामिल है, जिसमें 22 बड़े पुल, 5 रोड-ओवर ब्रिज (ROB), सुरक्षा कार्य और अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं।
शेयर में क्यों आई तेजी? (RVNL Share Price)
ऑर्डर मिलने की खबर के बाद RVNL के शेयरों में उछाल आया। बुधवार को शेयर 411.60 रुपये** पर खुला और 416.30 रुपये तक पहुंच गया। कंपनी को यह प्रोजेक्ट 30 महीने के भीतर पूरा करना है। जनवरी में भी RVNL को भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) से 3,622 करोड़ रुपये का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो मिडिल-माइल नेटवर्क डेवलपमेंट से जुड़ा था।
RVNL शेयर का टारगेट प्राइस (RVNL Share Price Target)
ट्रेंडलाइन डेटा के मुताबिक, RVNL स्टॉक का औसत टारगेट प्राइस 357 रुपये है। यह मौजूदा कीमत से 11% अधिक है। स्टॉक पर 2 एनालिस्ट ने 'SELL' रेटिंग दी है।
RVNL के शेयरों का प्रदर्शन (RVNL Share Performance)
1 महीने में RVNL शेयर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, छह महीने में स्टॉक 26 फीसदी गिर गया। हालांकि, एक साल में शेयर ने 44 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह पांच साल में शेयर 1,520% से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है।
