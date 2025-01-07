scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹100 से कम के स्टॉक में प्रमोटर्स ने बढ़ाई हिस्सेदारी, 5 साल में 25,000 प्रतिशत रिटर्न!

₹100 से कम के स्टॉक में प्रमोटर्स ने बढ़ाई हिस्सेदारी, 5 साल में 25,000 प्रतिशत रिटर्न!

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) निर्माता Mercury EV-Tech Limited के प्रमोटर ग्रुप रघुवीर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 7, 2025 10:25 IST
फाइलिंग डेटा के अनुसार प्रमोटर ने 14,75,000 (14.75 लाख) इक्विटी शेयर जो वोटिंग अधिकारों के साथ हैं और 53,00,000 (53 लाख) शेयर वारंट प्रेफरेंशियल एलॉटमेंट प्रक्रिया के जरिए से सोमवार को प्राप्त किए।

कंपनी ने यह भी खुलासा किया कि रघुवीर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के पास अधिग्रहण से पहले कुल शेयरों का 22.92 प्रतिशत या लगभग 4.02 करोड़ शेयर थे। प्रेफरेंशियल एलॉटमेंट के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़कर 24.74 प्रतिशत या लगभग 4.7 करोड़ शेयर हो गई है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि नए इक्विटी शेयरों का आवंटन वर्तमान इक्विटी शेयरों के समान होगा।

Mercury EV-Tech Ltd के शेयर मंगलवार को 1.61 प्रतिशत गिरकर ₹89 पर पर पहुंचता दिखा। कंपनी ने 6 जनवरी को बाजार में प्रमोटर के हिस्सेदारी अधिग्रहण की घोषणा की। कंपनी की कुल डायल्यूटेड शेयर पूंजी ₹23.52 करोड़ है, जिसमें प्रति शेयर ₹1 का फेस वैल्यू है।

यह स्टॉक अपने 16 हफ्ते पुराने स्तर ₹91.33 से 31.5 प्रतिशत ऊपर  ट्रेड कर रहा है, जबकि यह सितंबर 2024 की शुरुआत में ₹69.40 था। कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 25,200 प्रतिशत रिटर्न दिया है।

मर्करी ईवी-टेक के बारे में
मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता है जो ईवी आवश्यकताओं के लिए एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करता है। कंपनी की उत्पाद लाइन में दो-पहिया वाहन, बसें, लोडर्स और यात्री वाहन शामिल हैं, साथ ही बैटरियां, चेसिस और मोटर कंट्रोलर जैसे अन्य घटक भी हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी एक सीईडी कोटिंग प्लांट भी संचालित करती है।

कंपनी अपने बैटरी यूनिट को गुजरात के वडोदरा प्लांट से, ऑटोपार्ट्स यूनिट को उत्तर प्रदेश के छापी प्लांट से और अपने दो रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्रों में से एक वडोदरा और दूसरा मध्य प्रदेश के मैहर से संचालित करती है।

बैटरी निर्माण खंड में कंपनी अपनी सहायक कंपनी पॉवरमेट्ज़ एनर्जी के तहत लिथियम-आयन बैटरियां बनाती है। कंपनी की उपस्थिति 20 से अधिक शहरों में है, और अब तक उनके पास 15,000 से अधिक ग्राहक हैं। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
