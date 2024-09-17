सेबी (Securities and Exchange Board of India) ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे लगता है कि हम कुछ मामलों में अमेरिका से भी आगे निकल गए हैं। कुछ दिक्कतें हो सकती है कुछ शिकवे शिकायत भी सेबी से हो सकते हैं। लेकिन कुछ फैसले तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सेबी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रही है और सेटलमेंट से लेकर बोनस शेयर जारी करने के फैसले क्रांतिकारी नहीं बहोत ही क्रांतिकारी फैसले हैं।

जैसा कि आपको मालूम होगा कि सेबी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत कंपनियों को बोनस शेयर अलॉटमेंट के बाद केवल 2 दिनों के भीतर निवेशकों को उनके बोनस शेयर जारी करने होंगे। इस फैसले का उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा और बोनस शेयर जारी करने की प्रक्रिया को तेज बनाना है। दुनियाभर के बाजारों में सेटलमेंट और बोनस शेयर के नियम इतने फास्ट नहीं है जितने फास्ट अब अपने इंडिया में होने जा रहे हैं। इसलिए सेबी की तारीफ तो बनती है। आपको शिकायत हो सकती है शिकवे हो सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में तो हम आगे हैं।

क्या है बोनस शेयर?

बोनस शेयर वे अतिरिक्त शेयर होते हैं जो कंपनियां अपने मौजूदा शेयरधारकों को मुफ्त में जारी करती हैं। यह अलॉटमेंट शेयरधारकों की होल्डिंग्स को बढ़ाता है, बिना उनके निवेश की लागत बढ़ाए। आमतौर पर कंपनियां बोनस शेयर तब जारी करती हैं जब वे अपनी लाभांश राशि को शेयरधारकों के साथ शेयरों के रूप में बांटना चाहती हैं।

SEBI के इस फैसले का उद्देश्य

इससे पहले, कंपनियों को बोनस शेयर जारी करने में कई दिन लग जाते थे, जिससे निवेशकों के पास उनके शेयरों का उपयोग करने में देरी होती थी। SEBI ने यह महसूस किया कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है ताकि निवेशकों को उनके अधिकार जल्द मिल सकें।

यह नया नियम उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो अपनी निवेश रणनीतियों में बोनस शेयरों को शामिल करते हैं। 2 दिन के भीतर शेयर मिलने से उन्हें अपने पोर्टफोलियो का पुनर्गठन करने और मार्केट के अवसरों का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।

निवेशकों के लिए लाभ

तेजी से अलॉटमेंट: इस नए नियम से निवेशकों को बोनस शेयर मिलने में देरी नहीं होगी, जिससे वे तेजी से अपने नए शेयरों का उपयोग कर सकेंगे।

बाजार की पारदर्शिता:

SEBI का यह कदम कंपनियों और निवेशकों के बीच विश्वास को और मजबूत करेगा, क्योंकि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।

बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी: जब निवेशकों को जल्दी शेयर मिलेंगे, तो वे अपने शेयरों को बाजार में तेजी से ट्रेड कर सकेंगे, जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी।

समय पर निवेश रणनीति: निवेशकों को बोनस शेयर जल्दी मिलने से उन्हें अपने निवेश फैसले समय पर लेने में आसानी होगी।

कंपनियों पर असर

कंपनियों के लिए यह नया नियम थोड़ी चुनौतियां भी लेकर आएगा, क्योंकि उन्हें अपने प्रशासनिक और तकनीकी संसाधनों का सही इस्तेमाल कर 2 दिनों के भीतर शेयर जारी करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए कंपनियों को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को अपडेट और मजबूत करना होगा।