Nykaa के निवेशकों के लिए अच्छी खबर! कल दिखेगा भरपूर एक्शन

Nykaa ब्रांड का मालिकाना हक रखने वाली कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म FSN E-Commerce Ventures ने अपने सिंतबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने तिमाही के लिए ₹10.04 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो साल दर साल के आधार पर 71.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

advertisement

इससे पहले पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी ने ₹5.85 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। तिमाही दर तिमाही (QoQ) आधार पर नेट प्रॉफिट में 4.1% की वृद्धि हुई।

FSN का ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू तीन महीने की अवधि में ₹1,874.74 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹1,507. करोड़ की तुलना में 24.4% अधिक है। तिमाही दर तिमाही आधार पर रेवेन्यू में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो जून-24 में ₹1,746 करोड़ था। तिमाही का ग्रॉस प्रॉफिट ₹821 करोड़ रहा, जो साल दर साल 26% (₹649 करोड़ से) और तिमाही दर तिमाही 9% (₹756 करोड़ से) बढ़ा।

मार्केटिंग खर्चों में साल दर साल 40% की तेज वृद्धि हुई, जो ₹236.5 करोड़ तक पहुंच गई, क्योंकि Nykaa ब्रांड निर्माण और ग्राहक अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। पूर्ति कॉस्ट रेवेन्यू का 9.3% रही, जो सितंबर-23 में 9.7% थी, जिससे बेहतर ऑपरेशल क्षमता का संकेत मिलता है।

बढ़े हुए खर्चों के बावजूद, Nykaa मुनाफा बनाए रखने में सफल रहा है और EBITDA ने साल दर साल 29% बढ़कर ₹103.7 करोड़ का आंकड़ा छुआ, जो पिछले साल सितंबर-23 में ₹80.6 करोड़ था। इसका मतलब है कि EBITDA मार्जिन 5.5% रहा, जो पिछले साल के 5.4% से थोड़ी सी अधिक है। हालांकि Nykaa के शेयर मंगलवार को BSE पर ₹179.35 पर 1.73% गिरावट के साथ बंद हुए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

