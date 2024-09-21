NTPC, BPCL समेत ये 7 Stocks आपको पोर्टफोलियो को देंगे दमदार मजबूती!

शेयर मार्केट में नए रिकॉर्ड हाई तेजी के बीच ब्रोकिंग फर्म StoxBox ने सितंबर के लिए कम से कम 7 टॉप इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स की सिफारिश की है। इनमें NTPC, BPCL समेत कुल 7 स्टॉक है जिसमें ब्रोकरेज फंडामेंटल और टेक्निकल के आधार पर आगे की मजबूती देख रहा है। आइये जानते हैं इन स्टॉक के नए टारगेट, विश्लेषण और महत्वपूर्ण चीजें।

1) ACC

ब्रोकिंग फर्म ACC को ₹2,490 पर खरीदने की सिफारिश करती है और टारगेट ₹2,700 और स्टॉप लॉस ₹2,400 है। डिमांड जोन से स्टॉक रिबाउंड कर रहा है और मुख्य मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। 32% क्षमता विस्तार और नए चूना पत्थर के भंडार के साथ, ACC हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

2) BPCL

ब्रोकिगं फर्म BPCL को ₹337 पर खरीदने की सलाह दी गई है, टारगेट ₹366 और स्टॉप लॉस ₹325 दिया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी OMC के रूप में, BPCL के पास एक मजबूत मार्केटिंग सेगमेंट है, हालांकि Q1 FY25 में प्रॉफिट में गिरावट आई है। ₹16,400 करोड़ के विस्तार के लिए योजनाबद्ध निवेश के साथ ये भविष्य की ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में है।

3) Britannia Industries

स्टॉक्सबॉक्स के मुताबिक स्टॉक को ₹6,000 पर खरीदने की सलाह है और टारगेट ₹6,450 और स्टॉप लॉस ₹5,857 दिया है। Britannia भारतीय बिस्कुट बाजार का एक तिहाई हिस्सा रखता है, जो पिछले दशक में 9 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर दिखाता है। मजबूत डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क और Q1 FY25 में मजबूत रेवेन्यू बढ़ोतरी के साथ, ये स्टॉक पॉडिटिव प्राइस एक्शन और बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न दिखा रहा है, इसे शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदा जा सकता है।

4) HCL Technologies

ब्रोकरेज के मुताबिक स्टॉक करंट प्राइस (CMP) ₹1,795 है, टारगेट ₹1,940 और स्टॉप लॉस ₹1,741 है। कंपनी FY25 के लिए 3-5 प्रतिशत CC ग्रोथ की उम्मीद कर रही है, जिसमें Q2 से सुधार शुरू होने की संभावना है, जो विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक स्थानों में बेहतर प्रदर्शन दिखा सकता है। हालिया चुनौतियों के बावजूद, HCL Technologiesकी मजबूत पाइपलाइन और लॉन्गटर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इसे भविष्य की बढ़ोतरी के लिए अच्छी स्थिति में रखते हैं।

5) Indian Hotels

इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) को ₹684 पर खरीदने की सलाह दी गई है, शॉर्ट टर्म टारगेट ₹740 और स्टॉप लॉस ₹661 है। इसका RSI मीडियम से काफी ऊपर है, जो मजबूत प्राइस मूमेंटम को दिखाता है। IHCL निफ्टी 50 के मुकाबले बेहतर शॉर्ट टर्म के लिहाज से बेहतर रिटर्न की उम्मीद दिखाता है।

6) IOC

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) को ₹170 पर खरीदने की सलाह दी गई है, टारगेट ₹183 और स्टॉप लॉस ₹164 दिया गया है। रिफाइनरी के बंद होने के कारण कमजोर GRMs के बावजूद, कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट से सुधार की उम्मीद है। मजबूत पूंजी निवेश और भविष्य के विस्तार के साथ, IOC आगे की बढ़ोतरी के लिए अच्छी स्थिति में है।

7) NTPC

स्टॉक्सबॉक्स के एनालिस्टों के मुताबिक ने NTPC के स्टॉक को ₹407 के CMP पर खरीदने की सिफारिश की है, टारगेट प्राइस ₹439 और स्टॉप लॉस ₹395 तय किया गया है। एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक है और देश की विद्युत क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, जो बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। कंपनी 2032 तक अपनी क्षमता को 130 GW से अधिक करने की योजना बना रही है और Q1 FY25 में ₹4,511 करोड़ के लिए 11 प्रतिशत सालाना PAT बढ़ोतरी की उम्मीद है। एनटीपीसी की रेन्यूएबल एनर्जी और कम लागत वाले ऋण पर ध्यान देने से इसके निवेश आकर्षण को और बढ़ावा मिलता है।



डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें।