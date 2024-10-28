Nifty Today Trade Set up: क्या निफ्टी का बॉटम बन गया है?

साप्ताहिक आधार पर निफ्टी इंडेक्स में कोई तेजी नहीं दिखी है। इस स्तर से बाजार अब तक लगभग 2,000 अंक नीचे फिसल चुका है। पिछले हफ्ते, निफ्टी हर दिन लाल निशान में बंद हुआ। फिलहाल, निफ्टी के लिए 24,000 का स्तर सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट बना हुआ है। पिछले शुक्रवार को इंडेक्स 24,100 का स्तर भी तोड़ चुका था, लेकिन इसके बाद लगभग 100 अंकों की रिकवरी देखी गई। इसके बावजूद, बाजार की अगली चाल को लेकर चिंता बनी हुई है, विशेष रूप से उन कंपनियों को लेकर जिनके सितंबर तिमाही के नतीजे कमजोर रहे हैं।

नतीजों के बाद HUL, बजाज ऑटो, और इंडसइंड बैंक

नतीजों के बाद HUL, बजाज ऑटो, और इंडसइंड बैंक में 7% से 18% तक की गिरावट देखी गई है। बैंकों की एसेट क्वॉलिटी को लेकर चिंताएं हैं, वहीं कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियों के लिए कमजोर मांग की समस्या सामने आ रही है। कुल मिलाकर, बाजार को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापक बाजार में बिकवाली एक बड़ी चिंता बनकर उभरी है। दिसंबर 2022 के बाद से निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में साप्ताहिक आधार पर सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 24 सितंबर के रिकॉर्ड ऊपरी स्तरों से लगभग 10% की गिरावट के बाद निफ्टी मिडकैप इंडेक्स करेक्शन मोड में है।

प्रशांत तापसे, सीनियर वीपी (रिसर्च), मेहता इक्विटीज लिमिटेड

प्रशांत तापसे, सीनियर वीपी (रिसर्च), मेहता इक्विटीज लिमिटेड का कहना है कि पिछले सप्ताह, निफ्टी 2.71% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जो मार्च 2020 के बाद से इसका सबसे खराब मासिक प्रदर्शन बनने की ओर अग्रसर है, जबकि बैंक निफ्टी में 2.51% की गिरावट दर्ज हुई। इस सप्ताह, बाजार में अस्थिरता हावी रहने की संभावना है, जहां प्रमुख कारकों में यू.एस. नॉन-फार्म पेरोल डेटा, आगामी यू.एस. राष्ट्रपति चुनाव, अक्टूबर में ₹1,00,242 करोड़ से अधिक के एफआईआई आउटफ्लो, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और डब्ल्यूटीआई ऑयल की कीमतों का $71.75 से ऊपर होना शामिल हैं। आज के सत्र में प्रमुख कंपनियों जैसे अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट, सन फार्मा और भारती एयरटेल के Q2 नतीजों पर ध्यान रहेगा। प्रमुख ट्रेड्स में निफ्टी (24,181) और बैंक निफ्टी (50,787) को बेचने की सलाह है, साथ ही NMDC, ग्रासिम और BPCL पर मंदी का रुख अपनाया गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।