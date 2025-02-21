scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNetweb Technologies Share में जबरदस्त तेजी, दो दिन में 24% की बढ़त

Netweb Technologies Share में जबरदस्त तेजी, दो दिन में 24% की बढ़त

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया (Netweb Technologies) का शेयर लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी दिखा रहा है। यह अब 1,610 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
NEW DELHI,UPDATED: Feb 21, 2025 14:36 IST
Godfrey Phillips share price: The stock saw high trading volume on BSE today.
Godfrey Phillips share price: The stock saw high trading volume on BSE today.

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया (Netweb Technologies) का शेयर लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी दिखा रहा है। यह अब 1,610 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, पिछले एक महीने में इसमें 27% की गिरावट आई थी और पिछले छह महीनों में यह 37% तक टूट चुका था।

advertisement

कंपनी का मार्केट कैप और हालिया प्रदर्शन

नेटवेब टेक्नोलॉजीज का कुल मार्केट कैप 9,150 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। शुक्रवार को खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर करीब 1% गिरकर 1,615.05 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

52-हफ्तों के उच्चतम स्तर से भारी गिरावट

दिसंबर 2024 में यह शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 3,060 रुपये पर था, लेकिन पिछले मंगलवार को यह गिरकर 1,304.25 रुपये तक आ गया था। यानी अपने हाई से 57% तक गिर चुका था। हालांकि, दो दिन में ही यह लगभग 24% की रिकवरी कर चुका है।

गौरतलब है कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज जुलाई 2023 में लिस्ट हुई थी और अभी भी अपने आईपीओ प्राइस 500 रुपये से 225% ऊपर कारोबार कर रही है।

शेयर में तेजी की वजह?

कंपनी के शेयरों में अचानक आई तेजी का कारण इसका नया प्रोडक्ट ‘स्काईलस (Skylus) AI’ है। यह नया टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन मल्टी-वेंडर मैनेजमेंट को आसान बनाता है। इस इनोवेटिव प्रोडक्ट के लॉन्च के बाद से ही नेटवेब के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है।

कंपनी के तिमाही नतीजे

नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही में 16.56% का प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज किया, जिससे इसका मुनाफा 30.32 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का रेवेन्यू 32% बढ़कर 334 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। दिसंबर 2024 तक इसकी ऑर्डर बुक 360 करोड़ रुपये की थी, जो कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स को दर्शाती है।

क्या है ब्रोकरेज की राय?

इक्विरस सिक्योरिटीज के मुताबिक, नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने 3QFY25 में अच्छी बिक्री ग्रोथ दर्ज की है, हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन में कुछ कमी आई है। लेकिन कंपनी की एक्सपोर्ट एक्सपेंशन योजनाएं और मजबूत ऑर्डर बुक इसे ग्रोथ के पथ पर बनाए रख सकती हैं। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि यह शेयर जल्द ही 2,100 रुपये के स्तर को पार कर सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 21, 2025