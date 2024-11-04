NBCC Share पर आया बड़ा अपडेट

एनबीसीसी (इंडिया) पर एक बड़ा अपडेट आया है। कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि उसे 235 करोड़ रुपये के कई ऑर्डर मिले हैं। कंपनी के शेयरों में एक साल में 127% और दो साल में 348% की तेजी आई है।

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार

advertisement

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में बहुउद्देशीय परीक्षा हॉल सह नवाचार केंद्र के निर्माण के लिए 44 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रेक्ट मिला है। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने पनानी भवन/शैक्षणिक ब्लॉक की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए कंपनी को 5 करोड़ रुपये का ठेका दिया है।

इसके अलावा, कंपनी ने हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 29 के प्लॉट नंबर 2 में स्थित पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के नवीनीकरण के लिए 186.46 करोड़ रुपये का अनुबंध जीता।

एक अलग घटनाक्रम में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 13 नवंबर, 2024 को आयोजित की जाएगी, जिसमें रिजल्ट्स को मंजूरी दी जाएगी।

एनबीसीसी का शेयर लाल क्षेत्र में कारोबार कर रहा है, इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को देखें। शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

