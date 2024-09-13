scorecardresearch
Multibagger Stock: इस मल्टीबैगर स्टील स्टॉक ने तोड़ा 1,000 रूपये का लेवल

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (JSPL) के शेयरों ने दो महीने बाद 1,000 रुपये के स्तर को फिर से हासिल कर लिया है। ये मल्टीबैगर स्टॉक आज लगातार दूसरे सत्र में 1000 रुपये के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 13, 2024 13:41 IST
इस मल्टीबैगर स्टील स्टॉक ने तोड़ा 1,000 रूपये का लेवल

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (JSPL) के शेयरों ने दो महीने बाद 1,000 रुपये के स्तर को फिर से हासिल कर लिया है। ये मल्टीबैगर स्टॉक आज लगातार दूसरे सत्र में 1000 रुपये के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है। यह पिछले सत्र में 1,004 रुपये पर बंद हुआ था और 1012.50 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंचा था। इससे पहले, 16 जुलाई को शेयर 1000 रुपये के स्तर से ऊपर बंद हुआ था।

इस साल की शुरुआत से अब तक शेयर में 38 फीसदी की तेजी

इस साल की शुरुआत से अब तक शेयर में 38 फीसदी की तेजी आई है और दो साल में 128 फीसदी की तेजी आई है। पिछले पांच सालों में जेएसपीएल के शेयरों ने 138 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एआर रामचंद्रन

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एआर रामचंद्रन ने कहा, "जिंदल स्टील एंड पावर के शेयर की कीमत डेली चार्ट पर 986 रुपये पर मजबूत सपोर्ट के साथ तेजी का संकेत दे रही है। 1019 रुपये के रेसिस्टेंस से ऊपर डेली क्लोजिंग होने पर निकट भविष्य में 1072 का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।"

स्टॉक्सबॉक्स के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक

स्टॉक्सबॉक्स के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक, सीएमटी सीएफटीई, अमेय रणदिवे ने कहा कि शेयर ने 980 रुपये के अपने प्रतिरोध को पार कर लिया है, जहां 20-Day और 50-Day EMA ने भी रेसिस्टेंस के रूप में काम किया है। बोलिंगर बैंड, जो अस्थिरता को मापते हैं, का विस्तार हो रहा है, जो बढ़ी हुई कीमत की चाल और आगे की बढ़त की संभावना का संकेत देता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
