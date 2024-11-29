इस Multibagger को खरीदने की मची होड़, 10 हिस्सों में बंटेगा शेयर, जानिए Record Date

PC Jeweller के निवेशकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1:10 के स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। कंपनी, जिसने समय के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है। आइये जानते हैं कंपनी ने स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट क्या तय की गई है।

यह फैसला 21 नवंबर 2024 को पोस्टल बैलेट के जरिए शेयरधारकों के जरिए इस कदम को मंजूरी देने के बाद लिया गया। निदेशक मंडल ने 28 नवंबर 2024 को सर्कुलेशन के जरिए पारित एक प्रस्ताव के जरिए से रिकॉर्ड डेट को अंतिम रूप दिया।

स्टॉक स्प्लिट रिकॉर्ड डेट

स्टॉक स्प्लिट के तहत ₹10 फेस वैल्यू के प्रत्येक शेयर को 10 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा, जिनकी फेस वैल्यू ₹1 होगी। इस तरह के कदम से आमतौर पर बाजार में तरलता बढ़ाने और निवेशकों के लिए शेयरों को अधिक सस्ता बनाने का उद्देश्य होता है।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि रिकॉर्ड तिथि को कंपनी के इक्विटी शेयरों के सब-डिविजन/स्प्लिट के लिए सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने के लिए तय किया गया है। इस निर्णय के लिए सर्कुलर प्रस्ताव 28 नवंबर, 2024 को शाम 5:55 बजे पारित किया गया था।

स्टॉक स्प्लिट का महत्व

स्टॉक स्प्लिट को अक्सर एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह कंपनियों को ज्यादा ट्रेड निवेशकों का आधार आकर्षित करने का अवसर देता है। प्रति शेयर कीमत को कम करके, अधिक रिटेल निवेशक भाग ले सकते हैं, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ा सकता है। यह कंपनी की बाजार स्थिति और विकास संभावनाओं में विश्वास को भी दर्शाता है।

शेयर की कीमत का इतिहास

पीसी ज्वेलर का आभूषण क्षेत्र में लंबा इतिहास है और इसे निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता के कारण एक मल्टी-बैगर स्टॉक के रूप में पहचाना जाता है। पीसी ज्वेलर के शेयर की कीमत ने वर्ष 2024 में अब तक 214 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। इसके अलावा, पिछले 12 महीनों में पीसी ज्वेलर के शेयर ने 450 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

कौन योग्य होगा?

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के तहत नियामक मानदंडों के अनुसार, कंपनी ने बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सहित स्टॉक एक्सचेंजों को इस निर्णय की जानकारी दी। जिन निवेशकों के पास 16 दिसंबर, 2024 तक पीसी ज्वेलर के शेयर होंगे, वे स्टॉक स्प्लिट के लाभ के लिए योग्य होंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।