Neuland Share: देखते ही देखते कैसे 260 रुपये का स्टॉक 16,000 तक पहुंच गया

न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड के शेयरों में बुधवार के कारोबारी सत्र के दौरान तेजी जारी रही। इसके साथ ही घरेलू ब्रोकरेज फर्म बीएंडके सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर और तेजी का अनुमान जताया है।

इस फार्मा कंपनी में विजय केडिया और मुकुल अग्रवाल जैसे दलाल स्ट्रीट के दिग्गजों ने भी निवेश किया है। ये स्टॉक कोविड के निचले स्तर 260 रुपये से लगभग 62 गुना बढ़कर 16,202 रुपये पर पहुंच गया है।

ब्रोकरेज फर्म बीएंडके सिक्योरिटीज ने कहा

ब्रोकरेज फर्म बीएंडके सिक्योरिटीज ने कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए कोबेनफी (ज़ैनोमेलाइन और ट्रॉस्पियम क्लोराइड/कारएक्सटी) के लिए USFDA से मंजूरी कंपनी के लिए एक बड़ी सकारात्मक बात है।

सीएजीआर की वृद्धि

कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 22-24 के दौरान बिक्री में 29 प्रतिशत सीएजीआर की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में पीएटी में 117 प्रतिशत सीएजीआर की वृद्धि हुई है। बीएंडके सिक्योरिटीज ने नोट में कहा कि शानदार प्रदर्शन काफी हद तक सीएमएस डिवीजन के रैंप-अप के कारण हुआ है, जो वित्त वर्ष 22-24 के दौरान 65 प्रतिशत CAGR से बढ़ा है।

हाल ही में, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि न्यूलैंड लैब्स ने सितंबर 2024 में कुल 27 मिलियन डॉलर का निर्यात किया, जो अगस्त के 2 मिलियन डॉलर से महीने-दर-महीने 13 गुना अधिक है। इस खबर ने स्टॉक में तेजी ला दी, जिसने पिछले एक हफ्ते में इसे लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।

हालांकि, कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि निर्यात डेटा जरूरी नहीं कि किसी तिमाही के लिए कंपनी के वित्तीय आंकड़ों को दर्शाता हो। उत्पाद की वास्तविक शिपमेंट ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार होती है। अन्य विश्लेषकों के अलावा, वैश्विक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने इसे 'खरीदें' रेटिंग दी है, लेकिन इसका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है।

न्यूलैंड लैबोरेटरीज ने अभी तक सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपना शेयरहोल्डिंग पैटर्न दाखिल नहीं किया है। जून तिमाही तक, मुकुल महावीर अग्रवाल के पास कंपनी में 4,00,000 इक्विटी शेयर या 3.12 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि विजय केडिया की केडिया सिक्योरिटीज के पास कंपनी में 1,40,000 इक्विटी शेयर या 1.09 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।