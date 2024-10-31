scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारReliance से बड़ा ऑर्डर मिलते ही Microcap Stock बना रॉकेट!

Reliance से बड़ा ऑर्डर मिलते ही Microcap Stock बना रॉकेट!

माइक्रो-कैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी RBM Infracon Limited के शेयरों में पिछले दो दिनों में अच्छी तेजी आई है। स्टॉक में शानदार तेजी के पीछे Reliance Industries का हाथ है। दरअसल रिलायंस की ओर से RBM Infracon को बड़ा ऑर्डर मिला है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 31, 2024 11:50 IST
RIL Q2 earnings: Systematix Institutional Equities in its Q2 preview note expects Reliance’s core O2C business to be affected negatively due to weak refining and petchem business resulting in 25.9 per cent YoY reduction in O2C Ebitda. 
RIL Q2 earnings: Systematix Institutional Equities in its Q2 preview note expects Reliance’s core O2C business to be affected negatively due to weak refining and petchem business resulting in 25.9 per cent YoY reduction in O2C Ebitda. 

माइक्रो-कैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी RBM Infracon Limited के शेयरों में पिछले दो दिनों में अच्छी तेजी आई है। स्टॉक में शानदार तेजी के पीछे Reliance Industries का हाथ है। दरअसल रिलायंस की ओर से RBM Infracon को बड़ा ऑर्डर मिला है। 

क्यों भागे स्टॉक?
RBM Infracon Limited का शेयर गुरुवार को इंट्रा डे के दौरान 818 रुपए प्रति शेयर के लेवल पर पहुंच गया। स्टॉक में उछाल का कारण है कि कंपनी को Reliance Industries से जामनगर प्रोजेक्ट के लिए ₹3.81 करोड़ का महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किया है। रिलायंस से मिले इस हाई-प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट ने RBM Infracon की इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस सर्विसेज में स्पेशलाइज्ड क्षमताओं को फिर से साबित किया है। 

advertisement

बिजनेस मॉडल
कंपनी की स्थापना 2013 में हुई थी और तब से यह स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, कॉम्प्लेक्स टेंकेज वर्क और एडवांस पाइपिंग सिस्टम जैसी सर्विसेज में लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है। RBM Infracon के पास मैकेनिकल और इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन में विशेष अनुभव है, जिससे कंपनी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी है। RBM Infracon का क्लाइंट बेस भी काफी बड़े हैं, जिसमें Nayara Energy और TATA Projects जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 

वित्तीय स्थिति
 मार्च 2024 तक कंपनी ने 57 प्रतिशत की शानदार सेल्स ग्रोथ के साथ ₹130 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 280 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो ₹19 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि नेट प्रॉफिट 450 प्रतिशत उछलकर ₹11 करोड़ तक पहुंचा, जिससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी स्पष्ट होती है। पिछले कुछ सालों में RBM Infracon की सालाना बिक्री में 56 प्रतिशत और मुनाफे में 402 प्रतिशत का कम्पाउंड ग्रोथ दर्ज किया गया है। 
 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 31, 2024