Multibagger Share: 84 रुपये का शेयर 2000 के पार, PSU स्टॉक ने आज भी किया कमाल

Multibagger Share: शेयर बाजार में आज तेजी के बीच पीएसयू डिफेंस के शेयर ने कमाल कर दिया। डिफेंस पीएसयू स्टॉक मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders) के शेयर 10 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए। माना जा रहा है कि कंपनी के शेयर में आगे भी उछाल देखने को मिल सकता है।

आपको बता दें कि पिछले छह महीने में कंपनी के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है।

स्टॉक में आई शानदार तेजी

आज के ट्रेडिंग सेशन में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders) के शेयर 2,057.80 रुपये पर बंद हुए। इंट्राडे हाई में कंपनी के शेयर 2,212.15 के लेवल को छू गया। दोपहर 2 बजकर 5 मिनट के करीब कंपनी के शेयर 8.27 फीसदी की तेजी के साथ 2,196.05 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। आज कंपनी के शेयर 2,236.15 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

निवेशकों को दिया शानदार रिटर्न

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders) के शेयर ने पिछले एक महीने में 12 फीसदी की गिरावट आई। वहीं छह महीने में कंपनी के शेयर ने 18 प्रतिशत का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक साल के दौरान कंपनी के शेयर ने 85 प्रतिशत से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया। कंपनी के शेयर साल 2020 में लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग से लेकर अभी तक कंपनी के शेयर में 2500 फीसदी की तेजी आई।

