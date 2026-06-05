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Newsशेयर बाज़ाररडार पर इस स्मॉलकैप कंपनी का शेयर! FY26 में घाटे से मुनाफे में वापसी - अधिग्रहण पर दिया ये अपडेट

रडार पर इस स्मॉलकैप कंपनी का शेयर! FY26 में घाटे से मुनाफे में वापसी - अधिग्रहण पर दिया ये अपडेट

53.13 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने बीते गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी का वित्त वर्ष 2025-26 में ऑपरेशन से राजस्व (Revenue from Operations) 46.3% बढ़कर ₹44.75 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹30.58 करोड़ था।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 5, 2026 10:01 IST
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कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच प्लास्टिक शीट्स, फिल्म्स और अन्य पॉलिमर प्रोडक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी, क्षितिज पॉलीलाइन लिमिटेड (Kshitij Polyline Limited) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। 

53.13 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने बीते गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी का वित्त वर्ष 2025-26 में ऑपरेशन से राजस्व (Revenue from Operations) 46.3% बढ़कर ₹44.75 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹30.58 करोड़ था।

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वहीं कुल आय (Total Income) बढ़कर ₹46.92 करोड़ पहुंच गई, जो FY2025 में ₹32.38 करोड़ थी। कंपनी ने घाटे से निकलकर मुनाफे में वापसी की है। वित्त वर्ष 2025 में ₹9.47 करोड़ के प्री-टैक्स घाटे (PBT Loss) के मुकाबले FY2026 में ₹3.97 करोड़ का प्री-टैक्स मुनाफा दर्ज किया गया।

इसी तरह कंपनी का PAT ₹3.55 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष ₹9.30 करोड़ का घाटा हुआ था। कंपनी की नेटवर्थ 88% बढ़कर ₹62.74 करोड़ हो गई, जो एक साल पहले ₹33.38 करोड़ थी। साथ ही कुल संपत्ति (Total Assets) में भी 67% की वृद्धि हुई और यह ₹52.77 करोड़ से बढ़कर ₹88.19 करोड़ पर पहुंच गई।

अधिग्रहण से जुड़ी दी ये जानकारी

कंपनी ने शेयरधारकों को जानकारी दी है कि Omkar Speciality Chemicals Limited के अधिग्रहण (Acquisition) से जुड़ी सभी वित्तीय देनदारियों की पेमेंट हो गई है। 

यह प्रक्रिया National Company Law Tribunal (NCLT) की मुंबई पीठ द्वारा मंजूर किए गए रेजोल्यूशन प्लान के अनुसार पूरी की गई है। अब इस डील के लिए NCLT के अंतिम आदेश और कुछ कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने का इंतजार है।

कंपनी का मानना है कि इस अधिग्रहण से स्पेशियलिटी केमिकल्स कारोबार में उसकी मौजूदगी मजबूत होगी, राजस्व के नए रास्ते खुलेंगे और मुनाफे में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। 

कंपनी के बारे में 

क्षितिज पॉलीलाइन लिमिटेड, जो प्लास्टिक शीट्स, फिल्म्स और अन्य पॉलिमर उत्पादों के निर्माण क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है, ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया है। यह साल कंपनी के लिए कई मायनों में परिवर्तनकारी साबित हुआ, जिसमें मजबूत वित्तीय नतीजे, कारोबार विस्तार की रणनीतिक पहल और मूल्य बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण अधिग्रहणों में उल्लेखनीय प्रगति शामिल रही। कंपनी ने न केवल अपने व्यवसाय को मजबूत किया है, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं के लिए भी मजबूत आधार तैयार किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 5, 2026