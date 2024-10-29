scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारजियो फाइनेंशियल को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में RBI से मिली मंजूरी

जियो फाइनेंशियल को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में RBI से मिली मंजूरी

Shares of Jio Financial Services gained a good amount in Tuesday's trade after the company's subsidiary got approval from the Reserve Bank to operate as an online payment aggregator. The stock was last seen trading 2.49 per cent higher at Rs 324.65.

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 29, 2024 12:53 IST

मंगलवार के कारोबार में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी की सहायक कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। शेयर में आखिरी बार 2.49 फीसदी की तेजी देखी गई और यह 324.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "जियो फाइनेंशियल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (जेपीएसएल) ने 28 अक्टूबर, 2024 के अपने ई-मेल के जरिए कंपनी को सूचित किया है (कंपनी द्वारा शाम 6 बजे प्राप्त) कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 के तहत जेपीएसएल को 'ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर' के रूप में काम करने के लिए प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया है।"

यह अमेरिका स्थित एसेट मैनेजमेंट फर्म और भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी के बीच तीसरा संयुक्त उद्यम है। इस साल अप्रैल में जियो फाइनेंशियल ने भारत में वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग व्यवसाय स्थापित करने के लिए 50:50 संयुक्त उद्यम (जेवी) बनाने के लिए ब्लैकरॉक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले, दोनों ने 2023 में एक एसेट मैनेजमेंट उद्यम शुरू किया था।

एक अन्य घटनाक्रम में, जियो फाइनेंशियल ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति जियोफाइनेंस ऐप के माध्यम से 'स्मार्टगोल्ड' में निवेश कर सकता है। एनबीएफसी ने कहा, "धनतेरस के शुभ अवसर पर सोना खरीदना एक लंबे समय से चली आ रही भारतीय परंपरा है, जो धन, समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त करती है। इस त्यौहारी सीजन का जश्न मनाने के लिए, ग्राहक जियोफाइनेंस ऐप के माध्यम से स्मार्टगोल्ड में निवेश करके डिजिटल सोना खरीद सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 29, 2024