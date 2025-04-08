scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारबड़ा अपडेट! इस खबर के बाद ताबड़तोड़ भाग रहा है ये नवरत्न पीएसयू स्टॉक - DETAILS

बड़ा अपडेट! इस खबर के बाद ताबड़तोड़ भाग रहा है ये नवरत्न पीएसयू स्टॉक - DETAILS

कंपनी ने आज शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद नवरत्न पीएसयू स्टॉक में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 4% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 8, 2025 13:54 IST

Stock in Focus: देश में आवास और शहरी विकास गतिविधियों को फाइनेंस करने वाली सरकारी कंपनी Housing & Urban Development Corporation Ltd (HUDCO) ने आज शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद नवरत्न पीएसयू स्टॉक में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 4% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। 

क्यों है शेयर में यह तेजी?

दरअसल नवरत्न कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने आज मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding (MoU)) साइन किया है। इस खबर के बाद से स्टॉक में जोरदार तेजी आई है।

इस MoU के तहत HUDCO, MMRDA द्वारा किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विकास के लिए 5 साल की अवधि में 1,50,000 करोड़ रुपये तक की फाइनेंसिंग करेगा। इसके अलावा, हुडको एमएमआरडीए की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए कंसल्टेंसी सर्विस और कैपेसिटी बिल्डिंग गतिविधियां भी प्रदान करेगा।

HUDCO Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1:25 बजे तक एनएसई पर 4.41% या 8.60 रुपये की तेजी के साथ 203.49 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.36% या 8.50 रुपये चढ़कर 203.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

HUDCO Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 1 प्रतिशत गिरा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर 12 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 1 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 361 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 448 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 866 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

HUDCO Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार मार्च 2025 में 1.05 रुपये का डिविडेंड, जनवरी 2025 में 2.05 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2024 में 2.65 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2024 में 1.50 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में 3.10 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 8, 2025