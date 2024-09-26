HDFC Bank, IndusInd Bank, RBL Bank: ब्रोकरेज की गई रिपोर्ट

MK Global ने अपने नोट में कहा है कि उसे फाइनेंशियल सेक्टर में शॉर्ट टर्म में तेजी दिख रही है, लेकिन उसका मानना है कि तेजी पर बिकवाली करनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक और श्रीराम फाइनेंस को ब्रोकरेज को अपनी टॉप पिक्स बताया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि आरबीआई के रेट कट साइकिल शुरू होने से वित्तीय क्षेत्र में तेजी आने की संभावना है। उसने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र फेवरेट बना हुआ है और इस समय बैंकिग TINA फैक्टर का कारण बना हुआ है। TINA का अर्थ है "कोई विकल्प नहीं है"। पिछले एक महीने में निफ्टी बैंक इंडेक्स 6 प्रतिशत और पिछले छह महीनों में 16 प्रतिशत बढ़ा है।

एमके ग्लोबल ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में तेजी एक तिमाही से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि रेपो दरों में ढील दिए जाने पर मार्जिन पर दबाव पड़ता है।

ब्रोकरेज ने कहा, निफ्टी का 1-वर्षीय फॉरवर्ड पीई अनुपात 24 गुना है जो मार्च 2023 से 46 प्रतिशत अधिक है। इसने बाजार के बड़े हिस्से को ओवरवैल्यूड क्षेत्र में धकेल दिया है।

एमके ने कहा, "दूसरी ओर, वित्तीय क्षेत्र के लिए पीई अनुपात में निफ्टी पीई के मुकाबले छूट में वृद्धि देखी गई है, जो इसी अवधि में 20 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई है। ऊर्जा को छोड़कर आईटी निफ्टी में सबसे सस्ता क्षेत्र है।