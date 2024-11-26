scorecardresearch
GQG को Adani Group पर पूरा भरोसा

राजीव जैन की जीक्यूजी पार्टनर्स ने सोमवार को कहा कि गौतम अडानी की अगुवाई वाली जिन कंपनियों में उन्होंने निवेश किया है, उनके फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं और निवेश सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अडानी समूह की कंपनियों में एक प्रमुख विदेशी निवेशक की राय भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिका में 100 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी के आरोप के बाद आई है।

Ankur Tyagi
Nov 26, 2024

राजीव जैन की जीक्यूजी पार्टनर्स ने सोमवार को कहा कि गौतम अडानी की अगुवाई वाली जिन कंपनियों में उन्होंने निवेश किया है, उनके फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं और निवेश सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अडानी समूह की कंपनियों में एक प्रमुख विदेशी निवेशक की राय भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिका में 100 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी के आरोप के बाद आई है।

GQG पार्टनर्स ने एक ज्ञापन में कहा, "हमारा मानना है कि जोखिम का यह स्तर प्रबंधनीय है, भले ही अडानी समूह के शेयरों में अस्थिरता हो।" 21 नवंबर को कुल जोखिम 6.7 बिलियन की कुल संपत्ति पर .1 बिलियन या कुल संपत्ति का 5.2% था।

मार्च 2023 में, GQG ने अदानी समूह के पांच सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले सदस्यों में निवेश शुरू किया, जिनमें अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अंबुजा सीमेंट्स शामिल हैं। इसके बाद GQG ने अदानी पावर और अदानी टोटल गैस में भी निवेश किया।

बुनियादी कारोबारी मामले में, यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत कंपनी भविष्य के लिए अच्छी स्थिति में है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने कहा, "21 नवंबर तक अदानी में हमारे निवेश ने हमारे पोर्टफोलियो के लिए कुल मिलाकर सकारात्मक रिटर्न दिया है।"

एजीईएल (अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड) को छोड़कर, निवेशक का मानना है कि अडानी कंपनियों को इस समय और अधिक पूंजी जुटाने की आवश्यकता नहीं है।

26 नवंबर को सुबह के कारोबार में अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर 2.72% गिरकर 2,196 रुपये पर आ गए। अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदानी ग्रीन एनर्जी में भी क्रमशः 2%, 3% और 6% से ज़्यादा की गिरावट आई। दूसरी ओर, बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 0.10% गिरकर 80,027 पर कारोबार कर रहा था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 26, 2024